Netanyahu susţine că sate creștine libaneze vor să fie anexate de Israel, din cauza Hezbollah

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 13:03

Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că unele sate creştine din sudul Libanului ar fi solicitat anexarea de către Israel, în speranţa obţinerii unei protecţii împotriva mișcării șiite proiraniene Hezbollah.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre netanyahusatelibananexaretrumpsuaisrael