Netanyahu susţine că sate creștine libaneze vor să fie anexate de Israel, din cauza Hezbollah

Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că unele sate creştine din sudul Libanului ar fi solicitat anexarea de către Israel, în speranţa obţinerii unei protecţii împotriva mișcării șiite proiraniene Hezbollah.
Potrivit lui Netanyahu, aceste comunităţi creştine „au cerut să fie anexate de Israel, pentru că noi le apărăm de fanaticii din Hezbollah care vor să le facă rău. Procedăm la fel cu creştinii de oriunde”, a declarat oficialul israelian duminică, în cadrul emisiunii „The Sunday Briefing” de la Fox News. Premierul a indicat şi denumirile localităţilor respective, informaţie care nu a fost verificată de surse independente.
Situația militară din sudul Libanului
Israelul controlează în prezent o porţiune din sudul Libanului, în zona de frontieră. Ţara a fost atrasă în conflictul din Orientul Mijlociu pe 2 martie, moment în care Hezbollah a lansat obuze spre teritoriul israelian ca gest de sprijin pentru Iran, aflat sub atacurile Statelor Unite şi Israelului.
Ca răspuns, Israelul a desfăşurat bombardamente masive şi o operaţiune terestră în sudul Libanului. Această intervenţie a provocat distrugeri semnificative în mai multe localităţi creştine, lăsând numeroşi locuitori fără locuinţe. Totuşi, cea mai mare parte a populaţiei a refuzat să plece, chiar dacă armata israeliană a emis ordine de evacuare şi a avertizat satele cu populaţie predominant creştină să nu tolereze prezenţa unor persoane neidentificate, invocând raţiuni de securitate.
Într-o alocuţiune de duminică, Netanyahu a reiterat că trupele israeliene vor rămâne pe teritoriul libanez "cât timp va fi nevoie pentru a asigura siguranţa locuitorilor din nordul Israelului şi a tuturor cetăţenilor statului".
Netanyahu a vorbit deschis despre relația cu Trump: „În 99% din cazuri suntem pe aceeași lungime de undă”
În cadrul aceluiaşi interviu la Fox News, Netanyahu a abordat şi disensiunile cu preşedintele american Donald Trump legate de un protocol al acordului semnat pe 17 iunie între Washington şi Teheran, document care vizează o rezolvare stabilă a conflictului regional şi care include şi dimensiunea libaneză.
„Avem o relaţie solidă, aşa cum am menţionat, tipică unor aliaţi. În 99% din cazuri suntem pe aceeași lungime de undă, dar, la fel ca în orice familie sau prietenie strânsă, apar din când în când opinii diferite, pe care le discutăm deschis. De regulă, găsim şi soluţii”, a explicat premierul israelian.
Sâmbătă, publicaţia americană Axios a relatat că Trump ar fi spus despre Netanyahu că "ştie cine conduce". Preşedintele american l-a vizat critic pe liderul israelian în repetate rânduri în ultima perioadă, mai ales atunci când conflictul din Liban a pus în pericol negocierile americano-iraniene. Cei doi oficiali au programată în curând o întâlnire la Washington.
Armata israeliană, în alertă pentru o eventuală ofensivă
Comandantul armatei israeliene, locotenent-generalul Eyal Zamir, a declarat duminică, în timpul unei vizite la trupele desfăşurate în Liban, că forţele israeliene "vor continua să răspundă ferm oricăror pericole provenite din teritoriul libanez" şi că sunt "pregătite să iniţieze rapid acţiuni ofensive, în cazul în care armistiţiul este violat".