Zelenski cere măsuri concrete la summitul NATO după noul atac al Rusiei asupra Kievului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că summitul NATO, care începe marți la Ankara, ar trebui să se încheie cu decizii concrete privind întărirea apărării aeriene a Ucrainei. Declarația vine după un nou atac de amploare lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu cel puțin zece morți, potrivit autorităților ucrainene.
Liderul ucrainean solicită consolidarea apărării aeriene
Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a susținut că livrarea de sisteme moderne de apărare antiaeriană este esențială pentru protejarea populației civile.
„Atât timp cât rachetele Patriot rămân în depozitele aliaților noștri, Rusia va fi încurajată să continue să distrugă clădiri rezidențiale. Statele Unite și Europa au suficiente resurse pentru a opri această teroare”, a transmis președintele ucrainean.
Ucraina: sute de drone și zeci de rachete lansate de Rusia
Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat luni dimineață un atac combinat cu 351 de drone și 68 de rachete, inclusiv 23 de rachete balistice Iskander-M și șase rachete antinavă Zircon și Oniks.
Autoritățile militare ucrainene au precizat că rachetele balistice și cele antinavă nu au putut fi interceptate de sistemele de apărare aeriană și și-au atins țintele.
Moscova afirmă că au fost vizate obiective militare
Ministerul rus al Apărării a transmis că atacul a vizat companii din industria de apărare și infrastructură energetică din Kiev, precum și aerodromuri militare din mai multe regiuni ale Ucrainei.
Bombardamentul are loc la câteva zile după un alt atac de amploare asupra capitalei ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, loviturile de joi s-au soldat cu moartea a 30 de civili. De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a susținut că au fost lovite fabrici de drone și instalații pentru producerea de componente destinate rachetelor.
Kievul insistă pentru mai multe sisteme Patriot
În contextul intensificării atacurilor aeriene, Volodimir Zelenski a declarat că i-a solicitat președintelui american Donald Trump acordarea licențelor necesare pentru ca Ucraina să poată produce, împreună cu partenerii europeni, sisteme de apărare antiaeriană Patriot și rachete interceptoare PAC-3.
Potrivit liderului ucrainean, Kievul așteaptă un răspuns din partea administrației americane și continuă discuțiile cu statele europene pentru dezvoltarea unei capacități comune de apărare antiaeriană capabile să răspundă atacurilor cu rachete balistice.
Livrările de armament rămân o provocare
Oficialii ucraineni susțin că disponibilitatea rachetelor Patriot și a interceptorilor PAC-3 s-a redus în ultima perioadă, inclusiv pe fondul cererii crescute generate de conflictul din Orientul Mijlociu.
În prezent, Ucraina primește periodic rachete PAC-3 achiziționate cu sprijin financiar din partea partenerilor occidentali, în special a statelor europene.
După revenirea la Casa Albă, administrația președintelui Donald Trump a redus semnificativ livrările de armament oferit gratuit Ucrainei, iar autoritățile de la Kiev încearcă să compenseze această diminuare prin extinderea cooperării industriale și prin achiziții realizate împreună cu aliații europeni.