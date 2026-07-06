Zelenski cere măsuri concrete la summitul NATO după noul atac al Rusiei asupra Kievului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 12:45

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că summitul NATO, care începe marți la Ankara, ar trebui să se încheie cu decizii concrete privind întărirea apărării aeriene a Ucrainei. Declarația vine după un nou atac de amploare lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu cel puțin zece morți, potrivit autorităților ucrainene.

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