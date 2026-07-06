Summitul NATO de la Ankara. Cum s-a pregătit Turcia pentru primirea liderilor din alianță

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 11:15

Mai sunt doar câteva ore până la summitul NATO de la Ankara, iar pregătirile din capitala Turciei sunt în toi. Pe drumul către aeroport, angajații municipalității lucrează fără încetare, pentru a înfrumuseța marginea șoselei cu flori, dar și pentru a ascunde, în spatele unor panouri uriașe, priveliștile mai puțin atrăgătoare, precum casele dărăpănate sau cartierele defavorizate, relatează AFP.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre summitul NATOpregatiriankara