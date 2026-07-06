Summitul NATO de la Ankara. Cum s-a pregătit Turcia pentru primirea liderilor din alianță

Mai sunt doar câteva ore până la summitul NATO de la Ankara, iar pregătirile din capitala Turciei sunt în toi. Pe drumul către aeroport, angajații municipalității lucrează fără încetare, pentru a înfrumuseța marginea șoselei cu flori, dar și pentru a ascunde, în spatele unor panouri uriașe, priveliștile mai puțin atrăgătoare, precum casele dărăpănate sau cartierele defavorizate, relatează AFP.
Toate aceste lucrări cosmetice, menite să facă o impresie bună asupra şefilor de stat şi delegaţiilor din cele 31 de ţări care vor fi oaspeţi, printre care şi preşedintele american Donald Trump, aşteptaţi în capitala turcă începând de marţi pentru summitul NATO, sunt denunţate de opoziţie şi de populaţie.
„Ankara a devenit practic o închisoare în aer liber”
Din cauza măsurilor de securitate, mai multe artere principale vor fi închise pe durata celor două zile ale summitului, obligând locuitorii şi comercianţii să-şi limiteze deplasările şi, uneori, să-şi închidă temporar magazinele.
De asemenea, orice adunare sau manifestaţie a fost interzisă la Ankara începând cu 28 iunie şi până la încheierea summitului.
„Ankara a devenit practic o închisoare în aer liber. (...) Întreaga capitală este paralizată pentru a facilita circulaţia câtorva coloane oficiale. (...) Se vorbeşte chiar despre închiderea parcurilor pentru ca un preşedinte să poată alerga acolo! Locuitorii sunt trataţi ca nişte indesezabili în propriul lor oraş”, a protestat copreşedintele partidului de opoziţie pro-kurd DEM, Tuncer Bakirhan.
Cartierele sărace, ascunse în spatele unor panouri
Potrivit presei turce, toate pregătirile, inclusiv renovarea unui aeroport militar şi construirea de noi drumuri, au costat peste 11 miliarde de lire turceşti, peste 205 milioane de euro.
Autorităţile prezintă aceste lucrări ca investiţii durabile menite să modernizeze infrastructura capitalei.
„Sunt banii noştri cei care se risipesc. Nu se cheltuieşte pentru noi sau pentru cartierele sărace, ascunse în spatele acestor panouri, ci pentru preşedinţii altor ţări. Noi, comercianţii, ne aflăm într-o situaţie foarte dificilă. Clienţii nu mai pot veni. Suntem nevoiţi să închidem timp de o săptămână. Am şapte angajaţi, o asigurare, o chirie de plătit. Dar nu este prevăzută nicio despăgubire pentru a compensa pierderea veniturilor”, se revoltă Ümit Örkan, administratorul unui minimarket a cărui intrare este blocată de panouri ce promovează summitul şi atracţiile turistice din Ankara.
La rândul său, florarul Kadir Kokus, a transmis că ”afacerea noastră se bazează pe vizibilitate. Clienţii se opresc când văd plantele noastre. Aceste panouri ne-au redus vânzările cu 95%. Nu avem ce face... Trebuie să suportăm asta timp de zece zile”.
Taximetriștii le vor oferi oaspeților rahat turcesc şi apă de colonie
Federaţia turcă a şoferilor de taxi, pe de altă parte, profită de ocazie: impune şoferilor pantaloni gri şi cămaşă albă şi prevede o avalanşă de amabilităţi pentru vizitatori.
„Le vom oferi clienţilor noştri apă, rahat turcesc şi apă de colonie pentru a demonstra ospitalitatea turcă”, a anunţat preşedintele Federaţiei, Mehmet Yiginer.
Alte noutăţi: pentru prima dată, poliţişti călare vor patrula în capitală, gropile din carosabil sunt astupate, trotuarele revopsite, iar capacele de canalizare sunt în sfârşit aliniate la nivelul asfaltului.
Toate aceste pregătiri generează o mulţime de glume pe reţelele sociale: „De acum înainte, dacă faci eforturi pentru oaspeţii tăi, ţi se va spune că găzduieşti NATO”, spune unul dintre utilizatori.
Altul sugerează saloanelor de înfrumuseţare să ofere clienţilor lor „tratamente NATO”.
„E bine că se depun toate aceste eforturi, dar mi-aş fi dorit să fie pentru noi şi nu pentru NATO. Drumurile închise sunt cunoscute dinainte, dar traseele alternative nu sunt clare. Clienţii noştri, angajaţii şi furnizorii vor avea dificultăţi în a ajunge aici. Întreprinderile mici vor avea mult de suferit”, a spus Cem Özbek, administratorul unei cofetării situate lângă un bulevard care va fi închis pe durata summitului.
„Nu intenţionez să rămân în oraș”
Mulţi locuitori preferă să părăsească capitala: trenurile şi avioanele cu plecare din Ankara sunt deja pline pe măsură ce se apropie summitul.
„Nu intenţionez să rămân în oraş. Multe locuri vor fi închise, iar transportul va fi perturbat”, spune Demir Balemir, un tânăr proaspăt absolvent de universitate.
„Toată această înfăţişare nu este pentru noi”, spune Sima, o studentă, care preia o glumă devenită virală pe reţelele sociale: „Dacă Macron ar putea folosi transportul public, poate că am avea în sfârşit aer condiţionat în autobuze!”.