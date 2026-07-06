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Extern· 2 min citire
România, protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor, precum explozia dronei în Portul Constanța. Anunțul ministrului de Externe
FOTO: Arhivă
Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că România şi Ucraina discută un protocol destinat prevenirii unor incidente precum explozia dronei din Portul Constanţa. Potrivit acesteia, autorităţile ucrainene vor informa partea română dacă vor pierde controlul unor drone şi vor încerca să le detoneze înainte ca acestea să pătrundă în apele teritoriale ale României.
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