Realitatea.NET
Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Mit sau adevăr: 10.000 de pași pe zi - VIDEO

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 08:55
Actualizat29 iun. 2026, 09:08

Este adevărat că 10.000 de pași pe zi sunt cheia unei vieți sănătoase sau este doar un mit? Nicole Păcuraru discută despre originea acestei recomandări, beneficiile reale ale mersului pe jos și câți pași sunt, de fapt, necesari pentru sănătate.

10.000 de pași pe zi este un obiectiv cunoscut, dar puțini știu că a apărut inițial ca parte a unei campanii de marketing. Totuși, asta nu înseamnă că mișcarea nu este importantă. Din contră, corpul uman este făcut pentru a se mișca.


Cercetările arată că beneficiile apar chiar și la un număr mai mic de pași. Important este să reduci perioadele lungi de stat pe scaun și să introduci mișcare în mod constant în rutina zilnică.

De exemplu, câteva minute de mers în fiecare oră pot avea un impact semnificativ asupra sănătății. Nu trebuie să fie totul sau nimic.
Mișcarea ajută circulația, îmbunătățește starea de spirit și reduce riscul multor afecțiuni. Și cel mai important, este accesibilă oricui.
În loc să te concentrezi pe un număr fix, gândește-te la consistență. Fiecare pas contează, chiar și cei mici.

Pentru că, în final, nu perfecțiunea aduce rezultate, ci obiceiurile zilnice. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

realitatea meicalanicole păcuraru

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe