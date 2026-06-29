Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Mit sau adevăr: 10.000 de pași pe zi - VIDEO

Publicat 29 iun. 2026, 08:55 Actualizat 29 iun. 2026, 09:08

Este adevărat că 10.000 de pași pe zi sunt cheia unei vieți sănătoase sau este doar un mit? Nicole Păcuraru discută despre originea acestei recomandări, beneficiile reale ale mersului pe jos și câți pași sunt, de fapt, necesari pentru sănătate.

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