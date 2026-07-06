Prințul Harry va fi cazat la Palatul Buckingham în timpul vizitei sale în Marea Britanie

Prințul Harry va fi găzduit la Palatul Buckingham pe durata unei părți a vizitei pe care o efectuează în această săptămână în Regatul Unit, după ce a acceptat invitația oficială transmisă de Casa Regală. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Ducelui de Sussex și a fost relatată de BBC.
Deplasarea la Londra este dedicată pregătirilor pentru ediția din 2027 a Invictus Games, competiția internațională destinată militarilor răniți și veteranilor, care va avea loc la Birmingham. În programul vizitei sunt incluse mai multe evenimente cu caracter caritabil.
Reprezentanții Ducelui de Sussex au precizat că Meghan, Ducesa de Sussex, precum și cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, nu îl vor însoți în această călătorie.
Presa britanică consideră că decizia lui Harry de a accepta cazarea la reședința oficială a monarhului are o puternică valoare simbolică, în contextul relațiilor tensionate dintre acesta și Familia Regală din ultimii ani.
Relațiile s-au deteriorat după retragerea lui Harry și a lui Meghan din calitatea de membri activi ai Familiei Regale, în 2020. Ulterior, interviul acordat lui Oprah Winfrey, documentarul realizat pentru Netflix și volumul autobiografic „Rezerva” au adus în spațiul public o serie de acuzații și dezvăluiri care au accentuat ruptura dintre Ducele de Sussex și instituția monarhiei.
În ultimii ani, aparițiile publice ale prințului alături de tatăl său, Regele Charles al III-lea, și de fratele său, Prințul William, au fost puține, în timp ce presa din Regatul Unit a relatat frecvent despre relațiile distante dintre membrii familiei.
Până în prezent, nu au fost anunțate întâlniri oficiale între Harry și alți membri ai Familiei Regale în timpul acestei vizite, iar acceptarea invitației de a fi găzduit la Palatul Buckingham nu a fost prezentată drept un semn al unei eventuale reconcilieri.
Totuși, gestul este văzut ca o dovadă că dialogul instituțional dintre Ducele de Sussex și Casa Regală continuă să existe, în ciuda divergențelor din ultimii ani. În lipsa unor declarații oficiale din partea celor implicați, orice concluzie privind o posibilă apropiere între părți rămâne la nivel de interpretare.
Principalul scop al deplasării lui Harry în Regatul Unit este promovarea Invictus Games, competiție pe care a lansat-o în 2014 pentru sprijinirea militarilor răniți și a veteranilor. Proiectul rămâne una dintre cele mai importante inițiative caritabile asociate numelui său.
Sursa: BBC