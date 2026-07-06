Prințul Harry va fi cazat la Palatul Buckingham în timpul vizitei sale în Marea Britanie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 11:40

Prințul Harry va fi găzduit la Palatul Buckingham pe durata unei părți a vizitei pe care o efectuează în această săptămână în Regatul Unit, după ce a acceptat invitația oficială transmisă de Casa Regală. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Ducelui de Sussex și a fost relatată de BBC.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre printul harry in regatul unit