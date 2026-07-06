Incendii de vegetație în sudul Franţe. Pompierii români continuă misiunea de sprijin a autorităţilor franceze pentru stingerea flăcărilor

Pompierii români își continuă misiunea de sprijin acordată autorităților franceze, începută la 1 iulie, pentru combaterea incendiilor de vegetație și pădure care afectează sudul Franței, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate din ultima perioadă. Cea mai recentă intervenție a acestora a avut ca obiectiv protejarea locuințelor și a altor obiective amenințate de un incendiu care risca să se extindă, favorizat de vântul puternic și de vegetația extrem de uscată.
Pompierii români își continuă misiunea în sudul Franței
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis că modulul naţional specializat pentru stingerea incendiilor de pădure, pre-poziţionat în Republica Franceză prin Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, îşi continuă misiunea şi în cursul zilei de luni, sub coordonarea autorităţilor franceze.
„Noaptea trecută, evoluţia incendiilor de vegetaţie a impus dislocarea echipajelor române către un nou focar semnalat în zona Trévillach – Montalba-le-Château, unde acestea au acţionat alături de forţele franceze”, precizează sursa citată.
Potrivit informaţiilor transmise din teren, în apropierea zonei afectate se aflau mai multe gospodării, existând riscul ca incendiul să se extindă către acestea. În acest context, pompierii români au acţionat pentru protejarea locuinţelor şi a celorlalte obiective aflate în pericol, limitarea propagării incendiului şi sprijinirea autorităţilor franceze în sectoarele de intervenţie repartizate.
Vântul puternic a favorizat propagarea incendiului
Reprezentanţii IGSU menţionează că operaţiunile s-au desfăşurat în condiţii dificile, principala provocare fiind viteza de propagare a incendiului, favorizată de vântul puternic şi de vegetaţia uscată din zonă. Evoluţia rapidă a flăcărilor, precum şi apariţia unor noi focare au impus adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenţie.
În prezent, modulul românesc se află în aşteptarea alocării unui nou sector de intervenţie, iar în cursul acestei zile vor fi rotite şi efectivele, pentru asigurarea continuităţii misiunilor şi menţinerea capacităţii operaţionale.
Activarea şi operaţionalizarea modulului specializat pentru stingerea incendiilor de pădure se realizează în scopul desfăşurării misiunilor specifice de monitorizare şi intervenţie pentru stingerea focarelor apărute pe teritoriul Franţei, în zonele desemnate de autorităţile franceze.
În perioada 1-31 iulie 2026, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), participă cu un modul naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure la programul european de pre-poziţionare organizat în Franţa de Direcţia Generală Protecţie Civilă Europeană şi Operaţiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO).
Programul are ca obiectiv consolidarea capacităţii de răspuns a autorităţilor franceze în gestionarea incendiilor de vegetaţie şi de pădure, reducerea timpului de reacţie în situaţii de urgenţă, creşterea nivelului de pregătire a modulelor de intervenţie din statele participante şi îmbunătăţirea interoperabilităţii acestora.