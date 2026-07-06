Incendii de vegetație în sudul Franţe. Pompierii români continuă misiunea de sprijin a autorităţilor franceze pentru stingerea flăcărilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 10:20

Pompierii români își continuă misiunea de sprijin acordată autorităților franceze, începută la 1 iulie, pentru combaterea incendiilor de vegetație și pădure care afectează sudul Franței, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate din ultima perioadă. Cea mai recentă intervenție a acestora a avut ca obiectiv protejarea locuințelor și a altor obiective amenințate de un incendiu care risca să se extindă, favorizat de vântul puternic și de vegetația extrem de uscată.

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