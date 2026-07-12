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Atac cu drone asupra orașului care găzduiește centrala nucleară Zaporojie. Patru oameni au murit, iar alți patru au fost răniți

Atac în Ucraina

Atac în Ucraina

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 19:02

Patru persoane au murit, iar alte patru au fost rănite în urma unui atac cu drone ucrainene asupra orașului Enerhodar, aflat sub controlul forțelor ruse.

Anunțul a fost făcut duminică de Alexei Lihaciov, directorul general al companiei nucleare de stat Rosatom.

Enerhodar găzduiește cea mai mare centrală nucleară din Europa

Orașul Enerhodar găzduiește centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare centrală de acest tip din Europa. Localitatea a fost ocupată de forțele ruse la scurt timp după începerea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Autoritățile ruse susțin că atacul cu drone s-a soldat cu patru persoane decedate și alte patru rănite.

Informațiile nu au fost confirmate independent

Bilanțul anunțat de partea rusă nu a fost confirmat până în acest moment de surse independente. Autoritățile ucrainene nu au făcut declarații despre incident.

Centrala Zaporojie, în centrul temerilor privind siguranța nucleară

Centrala nucleară Zaporojie s-a aflat în repetate rânduri în centrul îngrijorărilor internaționale legate de siguranța nucleară, pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina.

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