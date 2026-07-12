Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Atac cu drone asupra orașului care găzduiește centrala nucleară Zaporojie. Patru oameni au murit, iar alți patru au fost răniți
Atac în Ucraina
Patru persoane au murit, iar alte patru au fost rănite în urma unui atac cu drone ucrainene asupra orașului Enerhodar, aflat sub controlul forțelor ruse.
Citește și
- 21:53Iranul avertizează Statele Unite după noile atacuri: „Respectați-vă cuvântul sau veți plăti prețul”
- 21:24Brexitul le ia copiilor bolnavi de cancer o posibilă șansă la viață. Studiul care le-ar putea aduce speranță, blocat în Marea Britanie
- 18:39Obiceiul simplu care poate încetini îmbătrânirea și proteja creierul. Neurologul recomandă 30 de minute pe zi
- 17:50Dronă ucraineană, atac asupra unui petrolier rusesc în Canalul Azov–Marea Neagră. Kievul susține că a lovit 14 nave într-o singură noapte - VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News