Donald Trump a dezvăluit ultima discuție cu Lindsey Graham, purtată cu doar câteva ore înainte de moartea senatorului

Președintele SUA, Donald Trump, a povestit că a vorbit la telefon cu senatorul republican Lindsey Graham sâmbătă seara, cu doar câteva ore înainte ca acesta să moară. Liderul de la Casa Albă spune că apropiatul său colaborator părea obosit după călătoria în Ucraina, însă nu dădea semne că s-ar confrunta cu o problemă gravă de sănătate.
Lindsey Graham a murit la vârsta de 71 de ani, după ceea ce biroul său a descris drept o „suferință scurtă și neașteptată”. Cauza morții nu a fost anunțată oficial, însă presa americană a relatat că echipele de urgență au intervenit în urma unui apel privind un posibil stop cardiac.
Ultima conversație dintre Donald Trump și Lindsey Graham
Donald Trump a declarat că senatorul l-a sunat pentru a discuta despre SAVE America Act, un proiect de lege care ar schimba modul de desfășurare a alegerilor din Statele Unite, dar care nu avea suficient sprijin pentru a trece de Senat.
„De fapt, a spus că era obosit, dar voia să promulge SAVE America Act, iar eu i-am spus: «Ei bine, o să rezolvăm treaba asta, Lindsey. O să reuşim. Ne vedem, să zicem, curând»”, a povestit Trump.
Cei doi credeau că s-ar putea întâlni chiar duminică. Președintele american a spus că, în afară de faptul că părea obosit, Lindsey Graham se simțea bine.
„În afară de faptul că era obosit, se simţea bine”, a declarat Donald Trump, care a descris moartea senatorului drept „un sfârşit rapid”.
„Şi poate că nu este cel mai rău mod de a pleca din viaţă”, a adăugat liderul american.
Donald Trump a mai spus că Lindsey Graham îi povestise și despre vizita făcută în Ucraina, de unde se întorsese cu puțin timp înainte de moarte. Senatorul se întâlnise vineri, la Kiev, cu președintele Volodimir Zelenski și discutase despre sprijinul militar pentru Ucraina și despre sancțiunile împotriva Rusiei.
Trump: „Era pentru mine ca un membru al familiei”
Lindsey Graham era unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Donald Trump în Congres. Cei doi vorbeau des la telefon și jucau golf împreună, iar președintele american l-a descris drept un om apropiat, „ca un membru al familiei”.
Trump și-a amintit de senator ca de un politician cu o capacitate deosebită de a negocia și de a găsi soluții inclusiv în discuțiile cu reprezentanții Partidului Democrat.
„Dacă aveam o problemă, o problemă reală, nu ceream ajutor prea des. Dar dacă aveam o problemă cu un democrat, el o putea rezolva”, a spus Trump.
„Era un politician grozav, chiar grozav, de fapt”, a adăugat președintele american.
Trump a recunoscut însă că Lindsey Graham putea deveni foarte dur atunci când credea cu tărie într-o cauză și întâmpina opoziție.
„Dacă voia să obţină ceva, dacă credea că are dreptate şi avea oameni împotriva lui, putea fi foarte dur, de fapt. Dar era un om bun”, a declarat Donald Trump.
De la critic al lui Trump la unul dintre cei mai apropiați susținători
Relația dintre cei doi nu a fost întotdeauna una apropiată. În timpul campaniei prezidențiale din 2016, Lindsey Graham l-a criticat puternic pe Donald Trump și a refuzat să îl voteze. Senatorul a candidat și el pentru o scurtă perioadă la nominalizarea republicană pentru Casa Albă.
Graham s-a distanțat din nou de Trump după atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Câteva săptămâni mai târziu, însă, a votat pentru achitarea acestuia în procedura de destituire și a continuat să îl susțină, inclusiv la alegerile din 2024. În timp, a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui în Senat.
Lindsey Graham era cunoscut pentru pozițiile sale ferme în politica externă. A susținut sprijinirea Ucrainei în războiul cu Rusia și o abordare dură față de Iran. Senatorul vizitase Ucraina de zece ori de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022.