Donald Trump a dezvăluit ultima discuție cu Lindsey Graham, purtată cu doar câteva ore înainte de moartea senatorului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 23:25

Președintele SUA, Donald Trump, a povestit că a vorbit la telefon cu senatorul republican Lindsey Graham sâmbătă seara, cu doar câteva ore înainte ca acesta să moară. Liderul de la Casa Albă spune că apropiatul său colaborator părea obosit după călătoria în Ucraina, însă nu dădea semne că s-ar confrunta cu o problemă gravă de sănătate.

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