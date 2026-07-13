Premieră la Chișinău! Maia Sandu participă pentru prima dată la Summitul de la Paris: mizele Coaliției Pentru Voință

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 10:04

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa luni, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, la invitaţia preşedintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, fiind pentru prima dată când ia parte la o astfel de întâlnire, arată un comunicat al Preşedinţiei de la Chişinău.

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