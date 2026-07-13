Țara UE preferată de români introduce RCA la trotinetele electrice. Ce riști dacă ești oprit de poliție

Publicat 13 iul. 2026, 10:46 Actualizat 13 iul. 2026, 10:47

Regulile de circulație se înăspresc radical pentru utilizatorii de vehicule cu două roți în Italia. Începând de joi, 16 iulie, asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) devine complet obligatorie pentru toate trotinetele electrice. Proprietarii care ignoră noua legislație nu doar că vor scoate sume frumușele din buzunar pentru amenzi usturătoare, dar riscă și confiscarea definitivă a vehiculului de către autorități.

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