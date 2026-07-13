O dronă rusească Shahed a explodat în Republica Moldova. Chișinăul acuză încălcarea spațiului aerian

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 09:25

O dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136) s-a prăbușit și a explodat în noaptea de duminică spre luni în apropierea satului Copanca, raionul Căușeni, la mai puțin de 100 de kilometri de Chișinău. Autoritățile moldovene afirmă că aparatul a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa din Ucraina. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

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