O dronă rusească Shahed a explodat în Republica Moldova. Chișinăul acuză încălcarea spațiului aerian

O dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136) s-a prăbușit și a explodat în noaptea de duminică spre luni în apropierea satului Copanca, raionul Căușeni, la mai puțin de 100 de kilometri de Chișinău. Autoritățile moldovene afirmă că aparatul a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra regiunii Odesa din Ucraina. Incidentul nu s-a soldat cu victime.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat în jurul orei 01:03, după ce un aparat de zbor de mici dimensiuni a fost observat la periferia localității Copanca. La impactul cu solul, drona a explodat și a provocat un incendiu. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri, care au securizat zona. Conform informațiilor preliminare, incidentul nu s-a soldat cu victime, iar autoritățile desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
Ministerul Apărării de la Chișinău a precizat că, potrivit evaluărilor preliminare, aparatul de zbor este o dronă de tip Gheran-2 (Shahed-136), utilizată de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei. Instituția susține că drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în timpul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odesa.
Reacția Ministerului Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a calificat incidentul drept „o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian” al țării.
Într-un comunicat oficial, MAE afirmă că episodul demonstrează încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe pentru securitatea cetățenilor Republicii Moldova și pentru întreaga regiune. Instituția a anunțat că va continua cooperarea cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și a capacității de apărare a țării.
Incidentul are loc în contextul summitului de la Paris
Explozia dronei s-a produs în ziua în care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la summitul „Coaliției de Voință”, organizat la Paris, reuniune dedicată sprijinului acordat Ucrainei și consolidării securității europene.
Recomandări pentru populație
De la începutul invaziei ruse în Ucraina, numeroase drone și fragmente de aparate de zbor au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.
Autoritățile le recomandă cetățenilor să nu se apropie de obiectele zburătoare suspecte, să nu le atingă și să nu încerce să le mute, deoarece acestea pot conține componente explozive sensibile inclusiv la undele radio.
În cazul descoperirii unei astfel de drone, oamenii sunt sfătuiți să rețină locația, să se îndepărteze la o distanță de cel puțin 500 de metri și să apeleze Serviciul 112, evitând folosirea telefonului mobil în imediata apropiere a obiectului suspect.