Doliu în cinematografie: A murit legendarul actor Sam Neill, starul din „Jurassic Park”

Lumea cinematografiei este în doliu după ce Sir Sam Neill, legendarul actor neozeelandez care l-a consacrat pe ecrane pe paleontologul Alan Grant în celebra franciză „Jurassic Park”, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost confirmat oficial luni, 13 iulie, de către familia artistului, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
Lumea cinematografiei mondiale a pierdut una dintre cele mai luminoase și respectate figuri. Sir Sam Neill, legendarul actor neozeelandez care a oferit publicului roluri memorabile, printre care și cel al paleontologului Alan Grant din blockbusterele „Jurassic Park”, a decedat luni, 13 iulie, la Sydney, Australia.
Vestea tragică a fost confirmată oficial de familie printr-un comunicat publicat pe rețelele de socializare. Reprezentanții artistului au subliniat că acesta a plecat din viață cu aceeași demnitate și discreție care i-au ghidat întreaga existență, înconjurat de cei dragi. Deși decesul a survenit în mod neașteptat, rudele au ținut să menționeze că dispariția sa nu a fost provocată de o recidivă a cancerului de sânge (limfom angioimunoblastic cu celule T) cu care actorul fusese diagnosticat în 2022 și despre care anunțase recent că se vindecase.
Pilon al „noului val” din cinematografia antipozilor
Născut în Noua Zeelandă, Sam Neill a făcut parte din generația de aur de actori și regizori care, la finele anilor '70, au cucerit Hollywood-ul și au pus cinematografia australiană și neozeelandeză pe harta globală. Numele său a strălucit alături de titani precum Mel Gibson, Russell Crowe, Geoffrey Rush sau regizoarea Jane Campion.
Versatilitatea sa remarcabilă i-a permis să abordeze cu o ușurință uluitoare genuri cinematografice radical diferite:
Drame psihologice: A jucat rolul tulburător al soțului autoritar în capodopera „The Piano” (Regia: Jane Campion).
Filme Horror-SF: A oferit o interpretare de coșmar în clasicul „Event Horizon”, unde personajul său își scoate propriii ochi.
Producții istorice și fantastice: L-a întruchipat pe Damien în „Omen III: The Final Conflict”, pe cardinalul Thomas Wolsey în serialul de succes „The Tudors” și a primit o nominalizare la premiile Emmy pentru rolul titular din miniseria „Merlin” (1998).
Cariera sa internațională a prins avânt în 1979 datorită peliculei „My Brilliant Career”, fiind urmată de thrillerul psihologic maritim „Dead Calm”, unde a jucat alături de o tânără promisiune la acea vreme, Nicole Kidman. Ulterior, talentul său a fost aclamat în producții precum „Plenty” și „A Cry in the Dark”, ambele alături de Meryl Streep.
Rolul vieții: Specialistul care a anticipat dezastrul din „Jurassic Park”
Dincolo de zecile de roluri de compoziție, Sam Neill va rămâne veșnic în memoria colectivă drept Dr. Alan Grant în capodopera regizată de Steven Spielberg în 1993, „Jurassic Park”. Alături de Laura Dern și Jeff Goldblum, el a dat viață cercetătorului rațional și calculat, care a încercat să avertizeze omenirea despre pericolele manipulării genetice.
„Dinozaurii și omul, două specii separate de 65 de milioane de ani de evoluție, au fost aruncate brusc înapoi în amestec. Cum putem avea cea mai mică idee la ce să ne așteptăm?”, a fost replica emblematică prin care personajul său a anticipat dezastrul din parcul tematic.
Deși a lipsit din a doua parte a francizei, Neill a revenit la cârma aventurilor cu dinozauri în „Jurassic Park III” (2001) și a marcat o ultimă apariție nostalgică în universul preistoric în 2022, în producția „Jurassic World: Dominion”.
Familia actorului a adresat mulțumiri speciale cadrelor medicale de la Spitalul Privat St Vincent din Sydney pentru sprijinul acordat și a solicitat presei și fanilor să le fie respectată intimitatea în aceste momente de grea încercare.