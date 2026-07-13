Doliu în cinematografie: A murit legendarul actor Sam Neill, starul din „Jurassic Park”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 09:54

Lumea cinematografiei este în doliu după ce Sir Sam Neill, legendarul actor neozeelandez care l-a consacrat pe ecrane pe paleontologul Alan Grant în celebra franciză „Jurassic Park”, s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost confirmat oficial luni, 13 iulie, de către familia artistului, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

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