Român rămas fără locuință în Italia, după o ceartă pentru 30 de euro. Ucraineanul care stătea în chire i-a incendiat casa

O dispută pornită de la o datorie de numai 30 de euro s-a transformat imediat într-o tragedie pentru două familii din provincia Arezzo, Italia. Un refugiat ucrainean, găzduit de un cetățean român, este acuzat că a incendiat intenționat apartamentul acestuia, iar flăcările au distrus și o a doua locuință. Potrivit presei italiene, bărbatul a fost arestat și încarcerat.
Incidentul s-a petrecut în localitatea Bibbiena Stazione, din provincia Arezzo, unde un cetățean ucrainean în vârstă de 40 de ani, refugiat în Italia din cauza războiului, locuia cu chirie într-o cameră închiriată de un român.
Potrivit presei italiene, între cei doi a izbucnit un conflict din cauza unei datorii de doar 30 de euro. În urma disputei, românul i-a cerut chiriașului să părăsească imediat locuința. Însă, înainte de a pleca, bărbatul ar fi incendiat salteaua și pernele din cameră folosind o brichetă. Conform relatărilor din presa italiană, acesta și-ar fi avertizat gazda spunând: „Ți-am dat foc la casă, plec…”, după care a părăsit apartamentul.
Două apartamente au fost distruse de incendiu
Incendiul s-a extins rapid și a cuprins întregul apartament, afectând ulterior și locuința aflată la etajul inferior. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor, însă cele două apartamente au fost declarate nelocuibile, iar familiile au fost nevoite să își găsească un alt adăpost.
Potrivit aceleiași surse, în timp ce proprietarul încerca să se salveze, suspectul s-ar fi așezat pe o bancă din apropierea blocului și ar fi privit incendiul. La scurt timp după producerea incendiului, carabinierii au reușit să îl identifice cu ajutorul declarațiilor martorilor și al apelurilor făcute de vecinii care au observat flăcările.
Arestare ca-n filme
Ancheta autorităților italiene a arătat că, după incendiu, bărbatul s-a mutat în localitatea Partina, unde ar fi continuat să provoace incidente și să îi amenințe pe localnici. În baza unui mandat emis de Parchet, acesta a fost arestat de carabinieri și transferat în penitenciarul San Benedetto, unde va rămâne la dispoziția anchetatorilor.
Potrivit sursei menționate, arestarea a fost primită cu ușurare de locuitorii din zonă, care îl considerau pe bărbat un pericol pentru comunitate.