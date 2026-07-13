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Sute de locatari din Sectorul 6 au rămas fără gaze. Alimentarea, oprită după un incident la instalația unui bloc

Gaz

Gaz

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 12:11

124 de clienți casnici din Sectorul 6 al Capitalei au rămas, luni dimineață, fără alimentare cu gaze naturale, după un incident produs la instalația comună de utilizare a unui bloc de pe strada Lujerului. Distribuitorul anunță că furnizarea va fi reluată doar după remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată.

Alimentarea cu gaze, întreruptă din motive de siguranță

Distrigaz Sud Rețele a anunțat că alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă luni, 13 iulie, începând cu ora 7:48, la imobilul situat pe strada Lujerului nr. 42J, bloc C7-C8, din Sectorul 6 al municipiului București.

Potrivit companiei, măsura a fost luată după producerea unui incident la instalația comună de utilizare a blocului, pentru a elimina orice risc privind siguranța locatarilor.

„În urma unui incident produs la instalația de utilizare ce alimentează imobilul (...), pentru asigurarea condițiilor de securitate, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale”, au transmis luni reprezentanții companiei.

124 de clienți sunt afectați

În total, 124 de clienți casnici sunt afectați de întreruperea alimentării cu gaze naturale.

Distrigaz Sud Rețele precizează că instalația comună de utilizare aparține proprietarilor și nu se află în responsabilitatea operatorului de distribuție, conform legislației în vigoare.

Pentru reluarea alimentării, locatarii trebuie să contracteze o firmă autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care să remedieze defecțiunile și să efectueze revizia tehnică a instalației. Ulterior, documentele întocmite de operatorul autorizat trebuie transmise către Distrigaz Sud Rețele, care va putea relua furnizarea gazelor naturale.

Compania nu a precizat un termen estimativ pentru reluarea alimentării, aceasta depinzând de finalizarea lucrărilor de remediere și de îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare.

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