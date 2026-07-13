Sute de locatari din Sectorul 6 au rămas fără gaze. Alimentarea, oprită după un incident la instalația unui bloc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 12:11

124 de clienți casnici din Sectorul 6 al Capitalei au rămas, luni dimineață, fără alimentare cu gaze naturale, după un incident produs la instalația comună de utilizare a unui bloc de pe strada Lujerului. Distribuitorul anunță că furnizarea va fi reluată doar după remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată.

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