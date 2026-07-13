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A incendiat o mașină în Vama Veche, apoi a vandalizat sediul Poliției. Poliția l-a arestat pe suspect

Arestat

Arestat

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 11:45

Un bărbat de 36 de ani, din Constanța, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce este acuzat că a incendiat un autoturism parcat în Vama Veche și a provocat distrugeri la sediul Secției de Poliție Vama Veche -2 Mai.

"La data de 11 iulie, în jurul orei 5.10, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Vama Veche - 2 Mai au fost sesizaţi cu privire la faptul că, bărbatul în cauză ar fi distrus, prin incendiere, un autoturism staţionat pe strada Mihail Kogălniceanu din localitatea Vama Veche. Totodată, persoana cercetată ar fi provocat distrugeri porţilor de metal şi uşilor de acces ale sediului de poliţie Vama Veche - 2 Mai", au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat apoi instanţei care a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.


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