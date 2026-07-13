Ambasadorul Germaniei în Moldova „drege busuiocul” după scandalul iscat de mesajul controversat | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 11:52

Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, încearcă să „dreagă busuiocul” după scandalul pe care l-a generat declarația sa controversată despre faptul că cetățenii moldoveni nu vorbesc chiar limba română.

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