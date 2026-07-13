Ambasadorul Germaniei în Moldova „drege busuiocul” după scandalul iscat de mesajul controversat | VIDEO

Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, încearcă să „dreagă busuiocul” după scandalul pe care l-a generat declarația sa controversată despre faptul că cetățenii moldoveni nu vorbesc chiar limba română.
Relațiile culturale și identitare dintre Republica Moldova și România au ajuns din nou în centrul unei dispute publice, de această dată din cauza unor afirmații făcute de ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch. În urma valului de critici vehemente apărute pe ambele maluri ale Prutului, diplomatul german a transmis un mesaj video direct în limba română, în care își exprimă regretul pentru lipsa de claritate din discursul său și promite să poarte discuții pentru a înțelege mai bine sensibilitățile locale.
Declarația care a declanșat scandalul: Ce a spus Hubert Knirsch la Jurnal TV
Totul a început în timpul emisiunii politice „Cabinetul din umbră”, moderată de jurnalistul Vitalie Călugăreanu. Întrebat despre o eventuală unire a Republicii Moldova cu România — ca o soluție de avarie menționată în spațiul public inclusiv de președinta Maia Sandu în cazul blocării parcursului european —, ambasadorul Germaniei a oferit un răspuns care a surprins publicul.
Deși a subliniat că decizia aparține exclusiv popoarelor celor două state suverane, Hubert Knirsch a pus sub semnul întrebării comunitatea de limbă și religie:
„Eu aș pune sub semnul întrebării ceea ce ați spus despre Republica Moldova, că avem aceeași limbă, avem aceeași religie ca și România. (...) Sunt oamenii care gândesc la fel, că avem aceeași limbă, dar alții poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite.”
Diplomatul a completat argumentația invocând modelul statelor europene moderne, unde diversitatea etnică și respectarea minorităților reprezintă valori fundamentale. Totuși, nuanțarea legăturilor istorice dintre Moldova și România a provocat o reacție imediată din partea istoricilor, jurnaliștilor și liderilor de opinie.
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Reacția Ministerului de Externe și ipoteza unei erori de traducere
Deoarece emisiunea din 9 iulie a fost transmisă cu traducere simultană live, autoritățile au abordat inițial situația cu prudență. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat în weekendul de după difuzare că analizează posibilitatea de a cere clarificări oficiale din partea misiunii diplomatice, luând în calcul o eventuală eroare de interpretare sau o traducere deficitară din limba germană.
Scuzele publice ale ambasadorului: „Trebuia să mă exprim cu mai multă precizie”
Pentru a stinge focarul de criză de imagine, Hubert Knirsch a transmis presei din Republica Moldova o declarație video vorbită integral în limba română. Acesta s-a arătat surprins de duritatea reacțiilor din spațiul public, dar a recunoscut că responsabilitatea clarității îi aparține:
„Reacțiile vehemente la ultimul minut al interviului m-au surprins. Este evident că ar fi trebuit să-mi exprim ceea ce este important pentru mine cu mai multă claritate și cu mai multă precizie. În zilele următoare, îmi propun să port discuții pentru a înțelege mai bine îngrijorările pe care le-am provocat.”
Șeful misiunii diplomatice de la Chișinău a ținut să ofere asigurări că discursul său a fost ghidat de un respect profund față de Republica Moldova și față de toți cetățenii săi, exprimându-și speranța că publicul va privi incidentul prin prisma acestor bune intenții.