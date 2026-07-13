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Extern· 1 min citire
Turcia va participa la Banca pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă în calitate de membru fondator. Anunțul oficialilor de la Ankara
FOTO: Arhivă
Turcia a notificat luni Canada că va participa, în calitate de membru fondator, la Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență, a declarat un oficial turc pentru Reuters.
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