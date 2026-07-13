Tensiuni majore în Orientul Mijlociu: Iranul a tras focuri de avertisment spre două nave și avertizează că sunt posibile confruntări în Golful Persic

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 15:46

Tensiunile dintre Teheran și Washington escaladează periculos în Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a tras luni focuri de avertisment împotriva a două nave. Potrivit televiziunii iraniene de stat, ambarcațiunile au fost vizate deoarece ar fi încercat să traverseze ilegal strâmtoarea, o cale maritimă de o importanță strategică majoră pentru controlul căreia cele două puteri globale se află într-o dispută deschisă.

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