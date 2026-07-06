Mamă, anchetată într-un caz șocant după moartea fiului de 4 ani. Polițiștii verifică inclusiv ipoteza unui posibil act de canibalism

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 17:23

Un caz cutremurător petrecut în Australia a declanșat o amplă anchetă penală, după ce un băiețel de doar patru ani a fost găsit fără viață în locuința sa. Mama copilului, în vârstă de 32 de ani, a fost arestată și este cercetată pentru omor, în timp ce anchetatorii analizează inclusiv ipoteza unui posibil act de canibalism, în urma unor informații apărute în timpul investigației.

Distribuie articolul