Mamă, anchetată într-un caz șocant după moartea fiului de 4 ani. Polițiștii verifică inclusiv ipoteza unui posibil act de canibalism

Un caz cutremurător petrecut în Australia a declanșat o amplă anchetă penală, după ce un băiețel de doar patru ani a fost găsit fără viață în locuința sa. Mama copilului, în vârstă de 32 de ani, a fost arestată și este cercetată pentru omor, în timp ce anchetatorii analizează inclusiv ipoteza unui posibil act de canibalism, în urma unor informații apărute în timpul investigației.
Descoperire macabră într-o locuință din Wyong
Incidentul a avut loc în orașul Wyong, situat la nord de Sydney. Potrivit autorităților, femeia s-a prezentat singură la o secție de poliție, iar comportamentul său i-a determinat pe oamenii legii să efectueze verificări la domiciliul acesteia.
Ajunși la adresă, polițiștii au făcut o descoperire șocantă: trupul neînsuflețit al unui copil de patru ani, identificat ulterior ca fiind fiul femeii.
Copilul prezenta răni grave
Conform informațiilor furnizate de anchetatori, băiețelul avea leziuni severe la nivelul unui braț. Gravitatea scenei i-a afectat inclusiv pe membrii echipelor de intervenție, unii dintre aceștia beneficiind ulterior de consiliere psihologică.
Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind cauza exactă a decesului, aceasta urmând să fie stabilită prin autopsie și expertize medico-legale.
Anchetatorii verifică mai multe ipoteze
În cadrul investigației, polițiștii analizează toate scenariile posibile, inclusiv informațiile care au condus la suspiciunea unui posibil act de canibalism. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat oficial această ipoteză și au subliniat că cercetările sunt în desfășurare.
Inspectorul-șef Chad Gillies, din cadrul Poliției Tuggerah Lakes, a declarat că este vorba despre una dintre cele mai tulburătoare scene întâlnite de anchetatori.
„Pot confirma că minorul prezenta leziuni, însă nu voi face alte comentarii privind natura acestora”, a transmis oficialul în cadrul unei conferințe de presă.
Mama copilului, arestată și acuzată de omor
Femeia de 32 de ani a fost reținută imediat după prezentarea la secția de poliție, iar ulterior a fost pusă sub acuzare pentru omor și infracțiuni din sfera violenței domestice.
Anchetatorii au ridicat mai multe probe din locuință, inclusiv autoturismul suspectei, care urmează să fie expertizate.
Locuitorii din Wyong spun că nu au observat niciodată semne care să indice existența unor probleme în familie. Vecinii îl descriu pe băiețel drept un copil energic și mereu vesel.
Un bărbat care o cunoștea pe femeie a declarat că îl vedea frecvent pe copil plimbând câinele prin cartier și că nimic nu părea să prevestească tragedia.
Poliția australiană continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care copilul și-a pierdut viața. Rezultatele autopsiei și ale analizelor criminalistice vor avea un rol esențial în clarificarea cauzei decesului și în stabilirea tuturor faptelor din acest caz care a șocat opinia publică din Australia.