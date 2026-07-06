Grecia își protejează plajele de peștii-iepure toxici. Bariere plutitoare pentru siguranța turiștilor și localnicilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 16:06

Grecia a început să instaleze bariere plutitoare în mai multe golfuri, după apariția peștilor-iepure toxici, o specie invazivă care se răspândește tot mai mult în estul Mediteranei. Măsura a fost luată pentru protejarea turiștilor și a localnicilor, în special a copiilor care intră în apă în zonele de coastă. Autoritățile elene avertizează că peștele nu trebuie consumat, deoarece conține o neurotoxină potențial letală.

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