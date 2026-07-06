Grecia își protejează plajele de peștii-iepure toxici. Bariere plutitoare pentru siguranța turiștilor și localnicilor

Grecia a început să instaleze bariere plutitoare în mai multe golfuri, după apariția peștilor-iepure toxici, o specie invazivă care se răspândește tot mai mult în estul Mediteranei. Măsura a fost luată pentru protejarea turiștilor și a localnicilor, în special a copiilor care intră în apă în zonele de coastă. Autoritățile elene avertizează că peștele nu trebuie consumat, deoarece conține o neurotoxină potențial letală.
În nordul Golfului Eubeea, zona care separă insula Evia de Grecia continentală, autoritățile au instalat pentru prima dată o barieră plutitoare de protecție. Pentru localnici, măsura aduce un plus de siguranță, mai ales în golfurile unde se scaldă mulți copii. Pavlos Beleyiannis, aflat pe șezlong în golful său preferat, își privește nepoții cum se joacă în apă, fără să treacă dincolo de bariera montată recent. Pentru el, sistemul este o măsură necesară într-o perioadă în care marea aduce pericole care nu existau în copilăria sa.
„Slavă Domnului că există ca să-i protejeze”, spune el ușurat. „Pe vremea când eram copil nu existau astfel de pericole în mare.”
De la meduze mov la pești-iepure toxici
Până vara trecută, principalele probleme din nordul Golfului Eubeea erau legate de meduzele mov. În zona Chalkida, capitala insulei Evia, cazurile de înțepături au crescut, iar farmaciile au fost suprasolicitate.
Acum, schimbările climatice au adus o nouă amenințare. Este vorba despre peștii-iepure toxici, o specie cu dinți puternici și maxilare asemănătoare unui cioc, care poate provoca răni serioase. Crucea Roșie din Grecia a emis un avertisment de sănătate publică și a recomandat oamenilor să ceară ajutor medical de urgență în cazul unei mușcături. Autoritățile spun că rănile pot fi grave și pot provoca hemoragii.
Peștele nu trebuie consumat
Autoritățile au avertizat și că peștii-iepure nu trebuie consumați. Specia conține tetrodotoxină, o neurotoxină potențial letală, prezentă în organe și în carne.
Această toxină este considerată extrem de periculoasă, iar pentru ea nu există antidot cunoscut. Din acest motiv, pescarii și localnicii sunt sfătuiți să nu păstreze peștele pentru consum și să respecte recomandările autorităților.
Pericolul nu vine doar din posibilitatea unei mușcături, ci și din riscul ca peștele să ajungă, din greșeală, în lanțul alimentar.
Prima barieră plutitoare, instalată în zona Chalkida
Viceprimarul din Chalkida, Antonis Spanos, a coordonat instalarea primei bariere plutitoare din Grecia. El spune că siguranța oamenilor a fost principalul motiv pentru care autoritățile au decis să ia această măsură.
„Datoria noastră principală este siguranța cetățenilor”, spune Antonis Spanos, viceprimarul din Chalkida, care a coordonat instalarea primei bariere plutitoare din Grecia luna trecută. „Mai bine să fii în siguranță decât să regreți.”
Autoritățile au lucrat luni întregi pentru obținerea finanțării și pentru procedurile de achiziție. Sistemul a fost aprobat de laboratorul general al statului înainte de a fi instalat.
„Vor fi instalați aproximativ 2,5 kilometri de astfel de plase în golfuri din jurul regiunii, pentru a permite o vară fără griji”, adaugă el. „Anul trecut a fost dificil din cauza meduzelor, dar acum am rezolvat două probleme dintr-o lovitură. Dacă apar și peștii-iepure, suntem pregătiți.”
Localnicii cer extinderea sistemelor de protecție
Potrivit viceprimarului, autoritățile au primit numeroase apeluri din partea localnicilor, în special din partea persoanelor în vârstă, care vor să știe când vor fi instalate complet sistemele de protecție.
Chalkida nu este singura zonă care ia astfel de măsuri. În alte părți ale golfului, scafandri și echipe tehnice montează noi bariere plutitoare, fixate de fundul mării.
Măsura începe să fie preluată și de alte municipalități, pe fondul îngrijorărilor legate de apariția peștilor toxici și de creșterea temperaturii apei.
Scafandrii montează plase în golfurile afectate
Nikos Choulieris, instructor de scufundări, spune că nu și-ar fi imaginat că va ajunge să monteze astfel de sisteme de protecție în mare. El pune apariția speciilor invazive pe seama temperaturilor tot mai ridicate ale apei.
„Fac scufundări de peste 40 de ani și nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să fac asta”, spune Nikos Choulieris, instructor de scufundări.
În următoarele săptămâni, aproximativ 7 kilometri de barieră plutitoare urmează să fie transportați din Atena în regiune. Autoritățile speră ca aceste plase să țină la distanță atât meduzele, cât și peștii-iepure.
„Cred că nimic nu va putea trece prin acea plasă, nici măcar dinții unui pește-iepure”, spune Choulieris.
O specie invazivă care se răspândește în Mediterană
Specialiștii avertizează că specia Lagocephalus sceleratus se extinde rapid în estul Mediteranei. Peștele este originar din zona Indo-Pacificului și ar fi ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez. Încălzirea apelor a favorizat adaptarea și răspândirea acestei specii. Primele probleme importante au fost semnalate în Cipru, unde pescarii au raportat plase distruse și capturi afectate. În 2024, autoritățile cipriote au introdus stimulente financiare pentru capturarea peștilor-iepure. Programul de eradicare a dus la eliminarea a peste 103 tone de pește invaziv.
Grecia plătește pescarii pentru capturarea peștilor toxici
Un program asemănător a fost lansat și la Atena. Pescarii primesc 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește toxic predat autorităților. În plus, aceștia beneficiază de subvenții pentru combustibil, printr-un plan finanțat de Uniunea Europeană. Programul a fost aplicat inițial în Creta și în sudul Mării Egee. Peștii capturați sunt congelați și apoi incinerați în instalații guvernamentale. Scopul este reducerea populației acestei specii și prevenirea răspândirii ei în alte zone.
Unii pescari cred că măsurile vin prea târziu
Nu toți localnicii sunt convinși că barierele și programele de capturare vor rezolva problema. Unii pescari spun că specia s-a adaptat deja și că este greu de controlat.
„Este prea târziu”, spune Nikos Ayiaskoufitis, pescar amator. „Nu cred că aceste măsuri vor fi eficiente, pentru că este un fenomen natural. Mările s-au încălzit, iar aceste specii migrează.”
El consideră că stimulentele financiare nu sunt suficient de mari pentru a-i convinge pe pescarii profesioniști să se concentreze pe capturarea peștilor-iepure.
Controverse în jurul peștilor-iepure
Autoritățile elene s-au confruntat și cu o reacție neașteptată. A apărut un grup numit Inițiativa pentru Salvarea Peștilor-Iepure, care critică măsurile de eradicare. Reprezentanții grupului susțin că aceste măsuri ridică probleme etice și că specia ar trebui protejată. În schimb, autoritățile și o parte dintre specialiști atrag atenția asupra riscurilor pentru oameni, pescari și ecosistemele locale. Există și cercetători care consideră că riscul pentru turiști este exagerat. Profesorul Ioannis Batjakas, de la Universitatea din Marea Egee, spune că atacurile asupra oamenilor sunt foarte rare.
„Au dinți mari și pot fi o problemă pentru pescari și plase, dar nu atacă oamenii decât foarte rar și doar dacă sunt provocați”, spune el.
Localnicii rămân precauți
Chiar dacă unii specialiști spun că atacurile sunt rare, localnicii continuă să fie prudenți. Pavlos Beleyiannis consideră că astfel de bariere ar trebui instalate în toată Grecia, mai ales în zonele unde intră în apă copii și persoane în vârstă.
„Astăzi vezi meduze, mâine cine știe – poate pești-iepure”, spune el. „În viață, nu știi niciodată ce urmează.”
Pentru autoritățile elene, vara aceasta vine cu o provocare nouă: protejarea turiștilor și a localnicilor într-o mare tot mai afectată de schimbările climatice și de apariția speciilor invazive.