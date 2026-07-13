Incredibil: Cum a ajuns o șoferiță să primească 120 de amenzi din cauza unui număr-clonă la mașină. Poștașul îi aducea și 12 plicuri pe zi

Publicat 13 iul. 2026, 16:37 Actualizat 13 iul. 2026, 16:46

Până la 12 amenzi pe zi primite direct în poștă, fără să fi încălcat vreo regulă de circulație. Este situația revoltătoare în care se află Heather Caddick, o șoferiță din Marea Britanie victima unei escrocherii de clonare a plăcuțelor auto. Femeia este acuzată pe bandă rulantă de depășirea vitezei, ignorarea restricțiilor ecologice și folosirea ilegală a benzilor de autobuz, deși mașina ei nici nu s-a aflat în zonele respective.

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