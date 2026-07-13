Incredibil: Cum a ajuns o șoferiță să primească 120 de amenzi din cauza unui număr-clonă la mașină. Poștașul îi aducea și 12 plicuri pe zi

Până la 12 amenzi pe zi primite direct în poștă, fără să fi încălcat vreo regulă de circulație. Este situația revoltătoare în care se află Heather Caddick, o șoferiță din Marea Britanie victima unei escrocherii de clonare a plăcuțelor auto. Femeia este acuzată pe bandă rulantă de depășirea vitezei, ignorarea restricțiilor ecologice și folosirea ilegală a benzilor de autobuz, deși mașina ei nici nu s-a aflat în zonele respective.
Coșmarul a început în momentul în care numărul de înmatriculare al mașinii sale a fost copiat de infractori și montat pe un vehicul identic, relatează The Independent. Din acel moment, sistemele automate de monitorizare din trafic au început să o înregistreze pe Heather Caddick ca fiind autoarea a zeci de abateri rutiere. Bilanțul final este greu de imaginat: peste 120 de înștiințări de plată emise pe numele ei în decurs de doar șase luni.
Deși a reușit să demonstreze că este nevinovată și a contestat cu succes primul val de sancțiuni rutiere, scrisorile de la autorități au continuat să curgă pe bandă rulantă. În cele din urmă, pentru a pune capăt acestei hărțuiri birocratice, britanica a fost constrânsă să își schimbe oficial numerele auto și să cumpere o plăcuță de înmatriculare personalizată.
„La primele amenzi am fost speriată și îngrijorată, dar spre final panica s-a transformat în furie pură. Primeam chiar și câte 12 scrisori pe zi, încât a trebuit să îi explic poștașului ce se întâmplă. Fiecare plic însemna un nou dosar de contestație pe care trebuia să îl completez și să îl trimit ca să anulez plata. Devenise deja un al doilea loc de muncă full-time”, a mărturisit Heather Caddick.
Clonarea numerelor auto, un fenomen în plină expansiune: Creștere de peste 50% a cazurilor de fraudă
Cazul femeii nu este, din păcate, un incident izolat, ci reflectă o vulnerabilitate uriașă a sistemelor de monitorizare a traficului din Marea Britanie. Datele oficiale furnizate de DVLA (Autoritatea de Înmatriculări Auto din Regatul Unit) arată o explozie a acestui tip de fraudă rutieră.
Doar într-un singur an, instituția a înregistrat 11.402 plângeri de la șoferi nevinovați treziți cu amenzi pentru vehicule pe care nu le dețineau sau pe care nu le conduseseră în zonele respective. Cifra reprezintă o creștere alarmantă, de 54%, față de cele 7.430 de incidente raportate în anii precedenți.
Cum funcționează metoda plăcuțelor-fantomă și de ce este greu de depistat de poliție
Mecanismul folosit de rețelele de infractori este simplu, dar extrem de eficient în fața radarelor fixe și a camerelor de supraveghere:
Copierea identității: Răufăcătorii copiază sau fură numărul de înmatriculare al unui autoturism legitim, alegând aproape întotdeauna o mașină de aceeași marcă, model și culoare.
Anonimat în trafic: Cu aceste plăcuțe-clonă montate, infractorii pot circula fără nicio restricție, evitând taxele de drum, radarele de viteză și camerele pentru benzile speciale. Mai mult, mașinile sunt folosite adesea în activități criminale grave, trecând complet neobservate de filtrele poliției.
Impactul asupra victimelor: Proprietarii de drept află că au fost trași pe sfoară abia când cutia poștală se umple de amenzi. De multe ori, aceștia locuiesc la sute de kilometri distanță de orașele unde s-au comis abaterile, fiind prinși într-un hățiș administrativ greu de combătut.
În replică la acest val de fraude, reprezentanții DVLA au anunțat că colaborează strâns cu forțele de ordine și cu inspectorii de la Standarde Comerciale pentru a bloca activitatea firmelor obscure care tipăresc ilegal plăcuțe auto și pentru a asigura respectarea strictă a legislației în vigoare.