Lovitură pentru Teheran. Marea Britanie declară „garda pretoriană” a ayatollahilor drept organizație teroristă

Regatul Unit a decis să înăsprească semnificativ poziția față de Iran și a desemnat Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) drept organizație teroristă.
Informația a fost publicată luni de Sky News și reprezintă unul dintre cele mai dure demersuri adoptate de Londra împotriva unei instituții considerate pilon al regimului de la Teheran.
Prin această măsură, autoritățile britanice transformă în infracțiune apartenența la IRGC, implicarea în activitățile organizației sau afișarea simbolurilor sale în spațiul public.
Londra consideră IRGC o amenințare la adresa securității naționale
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că această structură a fost identificată drept o amenințare la adresa securității naționale a Marii Britanii. Potrivit șefului guvernului de la Londra, persoanele care desfășoară activități legate de organizație s-ar putea confrunta cu pedepse extrem de severe, inclusiv închisoarea pe viață.
Guvernul britanic a înaintat deja parlamentului proiectele necesare pentru includerea IRGC și a altor două grupări pe lista amenințărilor la adresa securității naționale.
Pentru a produce efecte, măsura trebuie să primească și aprobarea legislativului britanic.
Într-un discurs susținut la reședința oficială din Downing Street, în fața reprezentanților comunității evreiești, Keir Starmer a afirmat că IRGC are „o lungă istorie” de folosire a intermediarilor și a rețelelor criminale pentru a viza persoane aflate pe teritoriul Marii Britanii.
La rândul său, ministrul britanic pentru securitate, Angela Eagle, a descris Corpul Gardienilor Revoluției Islamice drept un element central al aparatului de securitate al Iranului, aflat sub autoritatea directă a liderului suprem iranian.
Oficialul britanic a precizat că activitatea organizației depășește rolul unei forțe militare convenționale. Potrivit acesteia, IRGC desfășoară operațiuni de informații, recurge la grupuri intermediare și derulează acțiuni de influență menite să promoveze interesele Iranului în afara granițelor sale.
Una dintre cele mai puternice structuri ale Iranului
Înființat după Revoluția Islamică din Iran, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a devenit una dintre cele mai influente instituții ale statului iranian.
Structura are atribuții în domeniul militar, economic și al securității și este considerată principalul garant al regimului de la Teheran. Deși era deja supusă sancțiunilor britanice, desemnarea sa drept organizație teroristă marchează o nouă etapă în deteriorarea relațiilor dintre Londra și una dintre cele mai puternice instituții ale Iranului.