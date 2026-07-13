Scandal uriaș în Bulgaria: Consiliul Fiscal cere creșterea vârstei de pensionare în Ministerul de Interne

Un scandal major zguduie Bulgaria după ce Consiliul Fiscal a cerut public creșterea vârstei de pensionare pentru angajații Ministerului de Interne, declanșând reacții dure din partea oficialilor instituției. Disputa a explodat după o postare pe Facebook, care a generat sute de comentarii și reacții în doar câteva ore.
Disputa publică a pornit de la o postare virală a Consiliului Fiscal, care puncta faptul că mii de angajați de la Interne primesc și pensie și salariu.
De ce aproape 11.000 de angajați ai Ministerului de Interne, aflați la vârsta de pensionare, sunt încă la muncă? Pentru că se pensionează prea devreme. Soluția este creșterea vârstei de pensionare.
Mesajul a provocat rapid sute de reacții din partea angajaților ministerului, care au acuzat Consiliul Fiscal de „dezinformare” și „atac la adresa sistemului de securitate”.
Ce propune Consiliul Fiscal
Potrivit analizei publicate de Actualno.com, Consiliul Fiscal susține că actuala vârstă de pensionare — 54 de ani și 6 luni, cu un stagiu de 27 de ani, dintre care 18 în sistem — este prea mică și pune o presiune uriașă asupra bugetului.
24 Ceasa prezintă și variantele discutate la nivelul guvernului privind pragurile de pensionare: pentru angajații de pe prima linie la 56 de ani, iar pentru restul personalului la 64 de ani și 9 luni, similar cu standardele europene.
Reacția dură a oficialilor din Ministerul de Interne
Oficiali ai Ministerului de Interne au izbucnit după publicarea datelor, acuzând Consiliul Fiscal că ignoră specificul muncii din sectorul de securitate.
Un reprezentant al MVR, citat de presa bulgară, a argumentat că ar fi „o manipulare să spui că ne pensionăm ‘prea devreme’.”
Potrivit datelor oficiale prezentate de Consiliul Fiscal și citate de mai multe publicații:
7057 angajați din Ministerul de Interne primesc simultan și pensie, și salariu.
Bulgaria are 421 polițiști la 100.000 de locuitori, mult peste media UE (313).
Cheltuielile totale pentru anul în curs sunt estimate la peste 2,1 miliarde de euro, dintre care aproape întreaga sumă reprezintă costuri de personal.
Aceste cifre au fost folosite de Consiliul Fiscal pentru a argumenta necesitatea reformei.