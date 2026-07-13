Scandal uriaș în Bulgaria: Consiliul Fiscal cere creșterea vârstei de pensionare în Ministerul de Interne

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 17:36

Un scandal major zguduie Bulgaria după ce Consiliul Fiscal a cerut public creșterea vârstei de pensionare pentru angajații Ministerului de Interne, declanșând reacții dure din partea oficialilor instituției. Disputa a explodat după o postare pe Facebook, care a generat sute de comentarii și reacții în doar câteva ore.

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