Se încinge lupta pentru una dintre cele mai importante rute din lume. SUA se pregătesc pentru un conflict de lungă durată cu Iranul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 16:32

Conflictul dintre Statele Unite și Iran intră într-o nouă etapă, iar miza este una uriașă pentru economia mondială. Administrația președintelui Donald Trump se pregătește pentru posibilitatea unei confruntări prelungite cu Teheranul în zona strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul petrolului la nivel global.

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