Se încinge lupta pentru una dintre cele mai importante rute din lume. SUA se pregătesc pentru un conflict de lungă durată cu Iranul

Conflictul dintre Statele Unite și Iran intră într-o nouă etapă, iar miza este una uriașă pentru economia mondială. Administrația președintelui Donald Trump se pregătește pentru posibilitatea unei confruntări prelungite cu Teheranul în zona strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul petrolului la nivel global.
Potrivit unor oficiali americani citați de publicația Axios, actuala campanie militară ar putea dura de la câteva zile până la câteva săptămâni. Totul depinde de decizia Iranului de a continua sau nu atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează regiunea.
Strâmtoarea Ormuz a devenit noul punct fierbinte al confruntării
Ceea ce la început a fost prezentat drept o operațiune destinată limitării programului nuclear iranian și neutralizării capacităților balistice ale Teheranului s-a transformat între timp într-o confruntare de uzură pentru controlul unei rute maritime esențiale pentru comerțul mondial.
Un oficial de la Washington a explicat că situația este în continuă schimbare.
„Actuala escaladare ar putea dura o zi sau două, o săptămână sau o lună, totul depinde de acțiunile Iranului în strâmtoare”.
În acest context, administrația americană își pregătește opțiunile pentru un scenariu de lungă durată, în care tensiunile ar putea rămâne ridicate pentru o perioadă îndelungată.
Negocierile au eșuat, iar loviturile militare au fost reluate
Canalele diplomatice dintre cele două state au intrat într-un impas total, iar strategia Washingtonului s-a mutat din nou în zona presiunii militare.
Donald Trump a anunțat că armistițiul de 60 de zile, stabilit anterior printr-un memorandum de înțelegere, și-a încetat valabilitatea după noile atacuri iraniene asupra unor tancuri petroliere.
Ca reacție, armata americană a lansat un al doilea val de bombardamente în apropierea strâmtorii Ormuz. Atacurile au vizat inclusiv obiective de infrastructură aflate pe teritoriul Iranului.
Teheranul a răspuns prin atacuri asupra unor baze militare americane din Kuweit și Bahrain și și-a reafirmat intenția de a menține controlul asupra strâmtorii.
Ulterior, Donald Trump a afirmat pe platforma Truth Social că reprezentanți iranieni l-ar fi contactat telefonic pentru a transmite că își doresc încheierea unui nou acord. Autoritățile iraniene nu au confirmat însă existența unor discuții directe.
Negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a transmis un mesaj dur într-o postare pe platforma X.
„Dacă loviți, veți primi un răspuns. Strâmtoarea Ormuz se va deschide doar în condițiile stabilite de Iran, nu sub amenințările Americii”.
Miza uriașă pentru piețele energetice mondiale
Pentru Statele Unite, menținerea libertății de navigație prin strâmtoarea Ormuz reprezintă un obiectiv strategic major, deoarece orice perturbare a traficului maritim ar putea afecta puternic piețele energetice.
În schimb, pentru Iran, controlul asupra acestei rute este una dintre cele mai importante pârghii de negociere în raport cu Washingtonul.
Memorandumul de înțelegere care a stat la baza armistițiului temporar s-a prăbușit și din cauza interpretărilor diferite ale prevederilor sale.
Washingtonul susține că documentul obliga Iranul să garanteze trecerea în siguranță a navelor comerciale prin zonă.
De partea cealaltă, Teheranul a acuzat Statele Unite că au încălcat înțelegerea prin direcționarea unor nave pe o rută sudică, în apropierea coastelor Omanului, fără acordul autorităților iraniene.
Oficialii de la Casa Albă apreciază totuși că situația este mai puțin vulnerabilă decât în trecut. În ultimele săptămâni, sute de tancuri petroliere au părăsit Golful Persic, ceea ce a diminuat temerile privind o explozie imediată a prețurilor petrolului pe piețele internaționale.
Washingtonul avertizează că va răspunde oricărei încercări de blocare a strâmtorii
Potrivit analizelor americane, reluarea ostilităților de către Iran este alimentată de nemulțumirea facțiunilor radicale de la Teheran. Aceste grupări consideră că acordul temporar nu a adus avantajele economice așteptate și că influența Iranului în strâmtoarea Ormuz s-a diminuat.
Chiar dacă unele sancțiuni americane au fost parțial ridicate, Iranul continuă să întâmpine dificultăți majore în exporturile de petrol, pe fondul reticenței manifestate de instituțiile financiare internaționale.
Vicepreședintele american JD Vance a transmis că obiectivul Statelor Unite rămâne neschimbat.
„Dacă vor încerca să o închidă, forțele armate americane vor răspunde”.
La rândul său, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că, la ordinul comandantului suprem, au fost efectuate noi lovituri menite să reducă capacitatea Iranului de a perturba transportul maritim în regiune.
Donald Trump a avertizat că, în cazul unor noi provocări din partea Teheranului, consecințele pentru Republica Islamică vor fi „mult mai grave”.
Acordul temporar dintre cele două state fusese deja criticat în Congresul american, inclusiv de unii dintre aliații republicani ai lui Trump, care l-au considerat o concesie prea mare făcută Iranului. Actualele evoluții indică o revenire a Statelor Unite la politica de „presiune maximă” în raport cu Teheranul.