Macron, avertisment dur pentru Europa: apărarea separată pe state e o „absurditate”

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut statelor europene să colaboreze mai strâns în domeniul apărării, avertizând că dezvoltarea separată a capacităților militare naționale reprezintă o „absurditate” în contextul actual de securitate.
Liderul de la Paris a transmis acest mesaj luni, în discursul anual adresat forțelor armate franceze, susținut în ajunul Zilei Bastiliei, sărbătoarea națională a Franței. Macron a subliniat că, în timp ce Europa își consolidează capacitățile militare, niciun stat nu ar trebui să își dezvolte independent propriile sisteme de apărare.
„De fiecare dată când creăm fragmentare, s-ar putea să ne simțim bine pe moment, dar creăm întârzierile de mâine. De fiecare dată când cedăm naționalismului, în Franța sau în altă parte, ne interpretăm greșit propria istorie. Patriotism, da; naționalism, niciodată”, a declarat președintele francez.
Eșecul proiectului FCAS umbrește discursul
Declarațiile vin la aproximativ o lună după blocarea proiectului franco-german pentru avionul de luptă de nouă generație FCAS, dezvoltat de Airbus (Germania) și Dassault Aviation (Franța). Programul a fost suspendat după luni de neînțelegeri între companiile din domeniul apărării implicate.
Macron a spus că „regretă profund” acest eșec, avertizând că rivalitățile industriale riscă să afecteze planurile de reînarmare ale Europei. „Într-un moment în care Europa se reînarmează, a crede că cursul istoriei constă în acumularea separată de capacități de către fiecare dintre noi este o absurditate”, a afirmat el.
Președintele francez a încurajat totuși continuarea proiectelor comune, menționând compania franco-germană KNDS, producător de tancuri, drept exemplu de cooperare industrială transfrontalieră de succes.
Tensiuni pe fondul cheltuielilor militare germane
Discursul lui Macron survine în contextul preocupărilor din Franța legate de creșterea rapidă a bugetului militar al Germaniei. Oficialii francezi se tem că această evoluție ar putea transforma Germania într-un concurent puternic într-un sector în care Franța a avut, tradițional, un avantaj competitiv.
Macron a reamintit și că și-a respectat promisiunea din primul mandat de a dubla bugetul apărării Franței în zece ani, dar a atras atenția asupra unor lacune de producție: „În ceea ce privește dronele, sistemele de apărare aeriană, rachetele și muniția, nu producem suficient de repede și nu producem la o scară suficientă.”