Macron, avertisment dur pentru Europa: apărarea separată pe state e o „absurditate”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 17:21

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut statelor europene să colaboreze mai strâns în domeniul apărării, avertizând că dezvoltarea separată a capacităților militare naționale reprezintă o „absurditate” în contextul actual de securitate.

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