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Economie· 1 min citire

Drama pensionarilor români. Seniorii spun că trăiesc de la o lună la alta și acuză Guvernul că îi minte zilnic

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 18:48
SursăRealitatea PLUS

Pensionarii României o duc din ce în ce mai greu. Oamenii trăiesc de la o lună la alta, iar pentru mulți dintre ei pensia nu mai acoperă nici măcar cheltuielile esențiale, precum facturile, medicamentele sau cumpărăturile zilnice, potrivit Realitatea PLUS.

Unii seniori ajung să se împrumute de la rude sau vecini pentru a trece cu bine peste încă o lună. Din cauza traiului tot mai chinuit, seniorii cer în instanță indexarea pensiilor și amenință cu procese în masă.

Din cauza problemelor financiare și a neajunsurilor, seniorii cer în instanță indexarea pensiilor. Federația Omenia sprijină Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva abuzurilor statutului în acest demers.

Datele arată că aproape un milion de români trăiesc cu puțin peste 1.200 de lei pe lună, iar din cauza înghețării veniturilor și a taxelor crescute, puterea de cumpărare s-a redus drastic, încât oamenii au ajuns să se împrumute chiar și 400 de lei.

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