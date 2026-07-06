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Economie· 1 min citire
Drama pensionarilor români. Seniorii spun că trăiesc de la o lună la alta și acuză Guvernul că îi minte zilnic
Publicat6 iul. 2026, 18:48
SursăRealitatea PLUS
Pensionarii României o duc din ce în ce mai greu. Oamenii trăiesc de la o lună la alta, iar pentru mulți dintre ei pensia nu mai acoperă nici măcar cheltuielile esențiale, precum facturile, medicamentele sau cumpărăturile zilnice, potrivit Realitatea PLUS.
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