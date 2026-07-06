Programul Rabla 2026 va fi lansat după regulile din 2025. Criteriul privind mașinile fabricate în UE, amânat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 18:32

Programul Rabla 2026 va fi lansat pentru persoanele fizice în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce Ministerul Mediului a decis să amâne introducerea criteriului referitor la fabricarea autovehiculelor în Uniunea Europeană. Decizia a fost luată pentru a evita o întârziere de cel puțin trei luni a programului, după clarificările primite de la Comisia Europeană.

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