Un mare grup bancar lansează un avertisment sumbru: România se îndreaptă spre recesiune în 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 15:33

Perspectivele economice se complică, iar românii ar putea aștepta aproape un an de zile pentru primele reduceri de dobânzi. Un raport recent al economiștilor de la Erste Group arată că Banca Națională a României (BNR) va păstra rata-cheie la 6,5% cel puțin până în mai 2027, în condițiile în care recesiunea devine principalul scenariu pentru economia românească în 2026.

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