Agricultura, aproape de colaps. Mesajul fermierilor români - REPORTAJ REALITATEA PLUS

Publicat 6 iul. 2026, 18:41 Actualizat 6 iul. 2026, 18:45 Sursă Realitatea PLUS

Costurile tot mai mari din agricultură pun o presiune uriașă asupra fermierilor români. După seceta prelungită și prețurile tot mai mici oferite pentru cereale, mulți fermieri spun că lucrează la limita supraviețuirii. Realitatea plus este alături de fiecare român și mai ales de micii producători într-o campanie SPECIALĂ A POSTULUI NOSTRU.

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