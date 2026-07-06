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Economie· 1 min citire

Agricultura, aproape de colaps. Mesajul fermierilor români - REPORTAJ REALITATEA PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 18:41
Actualizat6 iul. 2026, 18:45
SursăRealitatea PLUS

Costurile tot mai mari din agricultură pun o presiune uriașă asupra fermierilor români. După seceta prelungită și prețurile tot mai mici oferite pentru cereale, mulți fermieri spun că lucrează la limita supraviețuirii. Realitatea plus este alături de fiecare român și mai ales de micii producători într-o campanie SPECIALĂ A POSTULUI NOSTRU.

Cât de greu o duc legumicultorii? Ce spun micii producători?

Fermierii spun că trebuie ca autoritățile să vină urgent cu măsuri care să-i ajute să își continue activitatea.

După mai mulți ani de secetă, fermierii spun că problemele din câmp s-au acumulat, iar efectele se văd acum în producție.

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