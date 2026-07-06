Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Țara europeană care publică ajutorul militar oferit Ucrainei. Desecretizarea ajutorului oferit Kievului
Polonia
Publicat6 iul. 2026, 18:50
SursăRealitatea PLUS
Polonia face ce în România pare imposibil: Ministrul polonez al Apărării anunță declasificarea ajutorului militar acordat Ucrainei. Totul, după scandalul izbucnit în legătură cu un posibil transfer secret al unor rachete Patriot către Ucraina. Între timp, Statele Unite ar fi avertizat că Vladimir Putin ar pregăti un atac fără precedent asupra Poloniei, pentru a testa reacția NATO.
Citește și
- 17:24Diplomație în tricou: Ministrul Radu Miruță confundă Summitul NATO cu o vacanță la All-Inclusive în Turcia
- 17:23Mamă, anchetată într-un caz șocant după moartea fiului de 4 ani. Polițiștii verifică inclusiv ipoteza unui posibil act de canibalism
- 16:49UE face apel la „fair-play” după ce intervenția de tip „cartonaș roșu” a lui Trump zguduie Cupa Mondială
- 16:06Grecia își protejează plajele de peștii-iepure toxici. Bariere plutitoare pentru siguranța turiștilor și localnicilor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News