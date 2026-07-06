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Țara europeană care publică ajutorul militar oferit Ucrainei. Desecretizarea ajutorului oferit Kievului

Polonia

Polonia

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat6 iul. 2026, 18:50
SursăRealitatea PLUS

Polonia face ce în România pare imposibil: Ministrul polonez al Apărării anunță declasificarea ajutorului militar acordat Ucrainei. Totul, după scandalul izbucnit în legătură cu un posibil transfer secret al unor rachete Patriot către Ucraina. Între timp, Statele Unite ar fi avertizat că Vladimir Putin ar pregăti un atac fără precedent asupra Poloniei, pentru a testa reacția NATO.

Țara europeană vizată de un posibil atac al lui Putin

În timp ce autoritățile din România refuză să publice orice informație legată de echipamentele militare acordate Kievului, Polonia desecretizează toate informațiile privind donațiile militare către Ucraina din perioada 2022-2026. Totul, după ce opoziția poloneză a acuzat guvernul că ar fi transferat rachete Patriot fără a informa Parlamentul și președintele țării.

Polonia se numără printre principalii susținători militari ai Ucrainei după invazia rusă din februarie 2022 și găzduiește unul dintre cele mai importante hub-uri logistice pentru livrarea de armament către Kiev. Autoritățile de la Varșovia ar fi livrat către Kiev tancuri, vehicule blindate, aeronave și muniție.

Între timp, Statele Unite ar fi avertizat autoritățile de la Varșovia că Rusia ar pregăti un atac asupra Poloniei. Mai exact, Vladimir Putin vrea să vadă dacă NATO își apără aliații și să determine statele europene să reducă sprijinul pentru Ucraina, spun jurnaliștii.

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