Țara europeană care publică ajutorul militar oferit Ucrainei. Desecretizarea ajutorului oferit Kievului

Publicat 6 iul. 2026, 18:50 Sursă Realitatea PLUS

Polonia face ce în România pare imposibil: Ministrul polonez al Apărării anunță declasificarea ajutorului militar acordat Ucrainei. Totul, după scandalul izbucnit în legătură cu un posibil transfer secret al unor rachete Patriot către Ucraina. Între timp, Statele Unite ar fi avertizat că Vladimir Putin ar pregăti un atac fără precedent asupra Poloniei, pentru a testa reacția NATO.

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