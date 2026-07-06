Ucraina a lovit cea mai mare rafinărie din Rusia. Atac cu drone la Omsk, la 2.500 km de frontieră

Ucraina a lovit luni rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia, potrivit cartierului general de la Kiev. Obiectivul se află la aproximativ 2.500 de kilometri de frontieră, în vestul Siberiei, aproape de granița Rusiei cu Kazahstanul. Atacul a provocat un incendiu, iar amploarea distrugerilor este încă în curs de evaluare, a transmis armata ucraineană într-un comunicat publicat pe Telegram.
Rafinăria din Omsk, lovită de Ucraina
Rafinăria din Omsk este unul dintre cele mai îndepărtate obiective atinse până acum de Ucraina pe teritoriul Rusiei. Situată adânc în teritoriul rus, în vestul Siberiei, aceasta se află la aproximativ 2.500 de kilometri de frontieră și este considerată cea mai mare rafinărie din Rusia.
Potrivit armatei ucrainene, atacul a provocat un incendiu, însă amploarea pagubelor nu este încă stabilită. Distrugerile sunt evaluate, iar autoritățile de la Kiev au transmis informațiile printr-un comunicat publicat pe Telegram.
Guvernatorul din Omsk a anunțat drone ucrainene în zona industrială
Guvernatorul regiunii Omsk, Vitali Hoțenko, a anunțat tot pe Telegram că mai multe drone ucrainene au ajuns în „centrul industrial din nordul Omskului”. Acesta nu a precizat care sunt consecințele atacului, menționând doar că serviciile de urgență acționează pentru „lichidarea” urmărilor.
Rafinăria companiei Gazpromneft se află în zona indicată de guvernator, la periferia orașului. Potrivit unor surse citate de Reuters, instalațiile de acolo au procesat anul trecut în jur de 23 de milioane de tone de petrol, adică o medie de 460.000 de barili pe zi.
Ucraina a lovit și porturi rusești de la Marea Baltică
În cursul nopții, Ucraina a lovit și porturile Ust-Luga și Visoțk de la Marea Baltică, folosite de Rusia pentru exportul de petrol. Informația a fost comunicată de guvernatorii locali, care au mai anunțat și atacuri asupra unor obiective din regiunile Kaluga și Iaroslavl.
Atacurile arată extinderea loviturilor ucrainene asupra infrastructurii rusești legate de petrol. Pe lângă rafinăria din Omsk, au fost vizate și puncte importante pentru export, ceea ce pune presiune suplimentară pe capacitatea Rusiei de a-și proteja infrastructura energetică.
Atacuri și în Crimeea anexată de Rusia
În Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, o femeie a fost ucisă într-un atac al Ucrainei asupra portului Kerci. Tot în peninsulă, la Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea, s-a produs o pană de curent.
Informațiile vin pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra unor obiective aflate pe teritoriul controlat de Rusia. Rafinăria din Omsk rămâne însă una dintre cele mai îndepărtate ținte lovite până acum, având în vedere distanța mare față de frontiera Ucrainei.