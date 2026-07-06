Ucraina a lovit cea mai mare rafinărie din Rusia. Atac cu drone la Omsk, la 2.500 km de frontieră

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 19:21

Ucraina a lovit luni rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia, potrivit cartierului general de la Kiev. Obiectivul se află la aproximativ 2.500 de kilometri de frontieră, în vestul Siberiei, aproape de granița Rusiei cu Kazahstanul. Atacul a provocat un incendiu, iar amploarea distrugerilor este încă în curs de evaluare, a transmis armata ucraineană într-un comunicat publicat pe Telegram.

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