Mesaj dur de la vârful NATO: Ucraina, încurajată să lovească Rusia mai puternic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 19:54

Liderii NATO susțin intensificarea atacurilor cu drone ale Ucrainei în interiorul Rusiei, ca parte a eforturilor de a forța Moscova să revină la masa negocierilor. Declarația a fost făcută de președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu acordat Financial Times. Liderul finlandez susține că Ucraina se află în cea mai bună poziție de la începutul războiului, atât militar, cât și politic și financiar.

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