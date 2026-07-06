Mesaj dur de la vârful NATO: Ucraina, încurajată să lovească Rusia mai puternic
Război Rusia - Ucraina
Liderii NATO susțin intensificarea atacurilor cu drone ale Ucrainei în interiorul Rusiei, ca parte a eforturilor de a forța Moscova să revină la masa negocierilor. Declarația a fost făcută de președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu acordat Financial Times. Liderul finlandez susține că Ucraina se află în cea mai bună poziție de la începutul războiului, atât militar, cât și politic și financiar.
Alexander Stubb spune că liderii NATO înțeleg acțiunile Ucrainei
Președintele Finlandei a declarat că, în ciuda îngrijorărilor privind o posibilă escaladare nucleară din partea Rusiei, atacurile Ucrainei au schimbat gândirea strategică a Statelor Unite în privința războiului. În opinia sa, campania dusă de Kiev a întărit poziția Ucrainei în eventualele negocieri cu Moscova.
„Cred că [toți liderii NATO] înțeleg de ce Ucraina face asta”, a spus Stubb. „Toată lumea crede că trebuie să continuăm să creștem presiunea.”
Relația dintre președintele Finlandei, Alexander Stubb, și președintele american Donald Trump este descrisă ca fiind una strânsă și constructivă, construită pe diplomație personală și interese strategice comune. Stubb este considerat unul dintre puținii lideri europeni care pot comunica direct și eficient cu Trump, evitând tensiunile politice printr-un discurs adaptat stilului pragmatic al liderului de la Casa Albă.
Stubb, despre poziția Ucrainei înaintea summitului NATO
Alexander Stubb a vorbit cu Financial Times înaintea summitului liderilor NATO de la Ankara, unde urmează să fie discutat sprijinul pentru Ucraina. Declarațiile sale vin în contextul în care atacurile reușite ale Kievului cu rachete și drone par să fi consolidat poziția Ucrainei în rândul susținătorilor occidentali.
„Suntem într-o situație destul de bună în ceea ce privește Ucraina, deoarece toată lumea, inclusiv prietenii noștri americani, vede că Ucraina este acum în frunte pe câmpul de luptă”, a spus Stubb. „Acest lucru a schimbat și gândirea strategică a celor care încearcă să medieze pacea.”
Liderul finlandez a susținut că Ucraina are acum un avantaj mai clar decât în alte momente ale războiului. Potrivit acestuia, evoluțiile militare, politice și financiare au dus la o poziție mai bună pentru Kiev.
„Ucraina se află într-o poziție mai bună”
Președintele Finlandei a spus că Ucraina se află într-o poziție mai bună decât a fost în orice alt moment al războiului. În opinia sa, tocmai această poziție explică reacțiile intense ale Rusiei din ultima perioadă.
„Ucraina se află într-o poziție mai bună, din punct de vedere militar, politic și financiar, decât a fost în orice moment al acestui război. De aceea vedem o activitate agitată în Rusia în acest moment”, a adăugat el.
Atacurile profunde ale Ucrainei asupra Rusiei au adus războiul mai aproape de populația rusă. Volodimir Zelenski a spus că aceste lovituri au rolul de a obliga Moscova să pună capăt invaziei, iar Stubb consideră că presiunea internă poate deveni un factor important.
„Când războiul devine o chestiune personală… populația rusă se va întoarce împotriva lui. Acest lucru ne oferă o oportunitate de a ne întoarce la masa negocierilor, lucru pe care cred că ni-l dorim cu toții cu disperare”, a spus Stubb.
Teama de escaladare nucleară rămâne în discuție
Alexander Stubb a spus că toți actorii implicați vor să pună capăt războiului. Totuși, China și unii aliați NATO au fost inițial îngrijorați de dorința Ucrainei de a efectua atacuri la distanță asupra Rusiei, de teama unei posibile escaladări din partea Moscovei.
„Toți vrem să punem capăt acestui război.” China și unii aliați NATO au fost inițial îngrijorați de dorința Ucrainei de a efectua atacuri la distanță asupra Rusiei, temându-se de o posibilă escaladare din partea Moscovei ca răspuns. „Pașii de escaladare sunt întotdeauna posibili și analizăm diferite scenarii”, a spus Stubb.
Liderul finlandez a precizat că s-a întâlnit în weekend cu ministrul chinez de externe Wang Yi. În discuția despre riscul unei escaladări nucleare, poziția Chinei ar fi fost una fermă.
El a adăugat că s-a întâlnit cu ministrul chinez de externe Wang Yi în acest weekend „și când a apărut problema escaladării nucleare, răspunsul a fost foarte ferm din partea Chinei și a implicat o mulțime de semnale de alarmă”.
Rusia acuză implicarea aliaților occidentali ai Ucrainei
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit în mod repetat despre arsenalul nuclear al Rusiei și a sugerat că statele europene ar putea suporta consecințe pentru sprijinul acordat Ucrainei. Vinerea trecută, Putin i-a cerut comandantului său militar să evalueze „implicarea aliaților occidentali ai Ucrainei în ostilități”.
El a spus că Rusia „are nevoie de această analiză pentru o posibilă luare a deciziilor responsabile în viitor”, fără a oferi alte detalii. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat pentru televiziunea de stat că sprijinul occidental pentru Ucraina a transformat ceea ce Moscova numește „operațiune militară specială” într-un „război real”.
Țările occidentale „îi ajută [Ucraina] să atace țintele noastre cu sateliții lor și le îndreaptă cu armament occidental prin toată infrastructura lor”, a declarat Peskov în comentariile difuzate duminică. El a mai susținut că atacurile Ucrainei urmăresc să creeze imaginea că Kievul poate pune presiune pe Rusia în numele susținătorilor occidentali.
Europa se pregătește pentru provocări rusești
Alexander Stubb a spus că Europa trebuie să rămână în alertă în fața unor noi provocări rusești, mai ales în scenariul unui posibil armistițiu în Ucraina. Liderul finlandez a avertizat că atacurile hibride asupra Europei pot continua pe termen scurt.
Stubb a spus că Europa trebuie să fie în alertă pentru mai multe provocări rusești, mai ales dacă ar exista un potențial armistițiu în Ucraina: „Cred că trebuie să fim realiști și să spunem că pe termen scurt vor exista atacuri hibride asupra Europei. Vedem astfel de atacuri aproape zilnic.” „Pe termen lung, ceea ce facem este să ne pregătim pentru un scenariu în care Rusia… ar putea dori să atace Europa”, a adăugat el. „După război, Rusia va reconstitui trupele, în special în nordul [Europei]. Știm asta și vedem asta. Suntem realiști în această privință.”
Declarațiile vin în contextul în care Rusia a lansat luni dimineață al doilea atac aerian major asupra capitalei Ucrainei în mai puțin de o săptămână. Atacul s-a soldat cu cel puțin 11 morți și a avut loc la doar trei zile după cel mai sângeros bombardament rusesc asupra Kievului din acest an, în urma căruia au fost raportate 31 de victime.
Rusia pierde teren, dar Stubb spune că războiul nu se va încheia doar din cauza pierderilor
Atacurile ucrainene au loc în timp ce ofensiva terestră a armatei ruse a încetinit și s-a transformat într-o activitate sângeroasă, cu pierderi uriașe pe câmpul de luptă. Potrivit calculelor realizate de Black Bird Group, o organizație cu sediul în Finlanda care urmărește războiul, armata rusă a pierdut aproximativ 9 kilometri pătrați de teritoriu în Ucraina în luna iunie.
Grupul a precizat că ultima dată când Rusia a înregistrat pierderi nete de teritoriu în Ucraina a fost în 2023. Stubb consideră însă că finalul războiului nu va veni doar din cauza pierderilor militare sau a problemelor economice, ci mai ales prin schimbarea opiniei publice din Rusia.
„Interpretarea noastră este că Rusia nu va pune capăt acestui război din cauza pierderilor de pe câmpul de luptă, care, desigur, sunt colosale”, a spus Stubb. „Nu va fi vorba despre o economie în declin. Ci despre o schimbare a opiniei publice. Iar opinia publică se schimbă acum în Rusia.”
Aderarea Ucrainei la NATO rămâne blocată
Discuția despre aderarea Ucrainei la NATO rămâne amânată până după un posibil armistițiu. În trecut, această opțiune a fost blocată în special de SUA și Germania, iar mulți aliați NATO rămân precauți în privința unei asemenea decizii.
Stubb a spus însă că integrarea industriei de apărare a Ucrainei cu aliații NATO este cea mai bună și mai rapidă cale pentru a-i oferi țării un statut apropiat de cel de membru. În opinia lui, Ucraina ar fi apoi într-o poziție mai bună pentru o eventuală aderare viitoare.
„Dacă aș avea de ales, am transforma Ucraina imediat în membru NATO. Dar sunt realist că acest lucru nu este posibil din punct de vedere politic”, a spus el. „Însă ideea mea principală este că NATO are nevoie de Ucraina la fel de mult cum Ucraina are nevoie de NATO.”
Stubb spune că Ucraina are capacități moderne importante
Președintele Finlandei consideră că Ucraina are capacități de război modern care pot întări NATO. El a menționat în special dronele și rachetele, domenii în care susține că Ucraina este peste mulți membri ai Alianței.
„Capacitățile lor în materie de drone și rachete sunt superioare celor ale majorității membrilor alianței. Și cred că, cu cât apropiem Ucraina de alianță, cu atât apărarea și puterea de descurajare a alianței sunt mai puternice”, a adăugat el.
Stubb a spus că Ucraina ar putea urma modelul Finlandei, care a adoptat standardele NATO pentru arme înainte de a deveni membră. Finlanda a intrat în NATO în 2023, în cel mai rapid proces de aderare de până acum.
Stubb a spus că Ucraina ar trebui să copieze abordarea Finlandei, care a adoptat standardele NATO pentru arme chiar înainte de a deveni membră. „Unele dintre zonele gri sunt, desigur, confidențiale, dar tot ce vă pot spune este că Finlanda era în afara NATO… [dar] am reușit să creăm sisteme de apărare compatibile cu NATO, astfel încât, atunci când am depus cererea de aderare… Deci nu văd asta ca pe o problemă pentru [Ucraina].” Ucraina ar putea fi integrată „chiar mai mult” decât era Finlanda înainte de aderare, a adăugat Stubb: „Ei au cunoștințe și capacități de război modern pe care noi nu le avem… În ceea ce privește capacitățile de război modern, Ucraina este numărul unu.”
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