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Extern· 2 min citire
Fetiță de 6 ani, moartă după ce a fost luată de curenții puternici ai apei. Vacanța familiei s-a transformat într-o tragedie
Fetiță înecată
O fetiță în vârstă de doar 6 ani și-a pierdut viața după ce a fost surprinsă de curenții puternici ai apei în timpul unei ieșiri la plajă. Copila a fost găsită în stare de inconștiență și transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să o salveze. Tragedia s-a produs în timpul minivacanței de 4 Iulie, într-o perioadă în care litoralul era aglomerat din cauza valului de caniculă.
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