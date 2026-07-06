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Fetiță de 6 ani, moartă după ce a fost luată de curenții puternici ai apei. Vacanța familiei s-a transformat într-o tragedie

Fetiță înecată

Fetiță înecată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 iul. 2026, 20:13

O fetiță în vârstă de doar 6 ani și-a pierdut viața după ce a fost surprinsă de curenții puternici ai apei în timpul unei ieșiri la plajă. Copila a fost găsită în stare de inconștiență și transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să o salveze. Tragedia s-a produs în timpul minivacanței de 4 Iulie, într-o perioadă în care litoralul era aglomerat din cauza valului de caniculă.

Copila a fost luată de curenții apei

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în zona golfului Great Peconic, din Southampton, unde familia își petrecea vacanța.

Fetița, identificată drept Kiara Paolasin, din Brooklyn, ar fi intrat în apă, iar la scurt timp a fost surprinsă de curenții puternici. Martorii spun că micuța a fost dezechilibrată și trasă în larg înainte ca cei din jur să poată interveni, conform New York Post.

O adolescentă a încercat să o salveze

O rudă a copilei, în vârstă de 16 ani, a intrat imediat în apă pentru a încerca să o scoată la mal, însă nu a reușit din cauza forței curenților.

Disperați, membrii familiei au cerut ajutorul persoanelor aflate în apropiere. Un caiacist care se afla în zonă a intervenit rapid, a ajuns la fetiță și a reușit să o aducă la mal.

Pe plajă o așteptau echipajele de prim-ajutor, care au început imediat manevrele de resuscitare.

Transportată la spital, dar medicii nu au mai putut face nimic

După acordarea primului ajutor, copilul a fost transportat de urgență la spital.

În ciuda eforturilor depuse de personalul medical, fetița a fost declarată decedată la unitatea medicală.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia, iar cauza oficială a decesului urmează să fie confirmată de medicii legiști din comitatul Suffolk.

Vacanța familiei s-a încheiat dramatic

Familia se afla în vacanță în renumita stațiune Southampton, una dintre cele mai vizitate destinații de pe Long Island în perioada weekendului de 4 Iulie.

În acele zile, mii de turiști au ajuns pe plajele din regiune pentru a se refugia de temperaturile extreme, autoritățile menținând avertizări de caniculă pentru zona metropolitană New York și Long Island.

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