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Psihologia din spatele unui trend bizar: Ce caută, de fapt, clienții care acceptă să fie închiși în sicrie sigilate

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 16:02

Îngropați de vii pentru a scăpa de stres. Acesta este conceptul din spatele „terapiei în sicriu”, un serviciu neobișnuit lansat pe piața din Rusia. Procedura le permite clienților să fie izolați în sicrie sigilate, promotorii acestei tehnici bizare dând asigurări că experiența are numeroase efecte terapeutice asupra anxietății și fricii de moarte.

O metodă de terapie pe cât de bizară, pe atât de sinistră, face furori în Rusia, stârnind controverse aprinse în mediul online. Potrivit unei înregistrări video publicate de platforma Nexta, tot mai mulți oameni blocați în rutina zilnică plătesc sume importante pentru a experimenta, pas cu pas, propriul ritual de înmormântare. Nu este vorba despre o simplă simulare, ci despre o izolare fizică totală, care împinge limitele claustrofobiei la extrem.

Procedura se desfășoară după un protocol rigid și realist: clientul este așezat în interiorul unui coșciug din lemn, iar capacul este fixat ferm cu ajutorul cuielor bătute sub ochii săi. Ulterior, sicriul sigilat este coborât în pământ și acoperit complet cu straturi de țărână, lăsându-l pe cel din interior în întuneric și liniște deplină, preț de câteva zeci de minute. La finalul intervalului stabilit, groapa este săpată din nou, capacul este desfăcut, iar „defunctul” este readus la suprafață.

Promisiunea din spatele coșciugului: Creatorii acestui serviciu neobișnuit susțin că experiența claustrofobică nu este un act de sadism, ci un instrument psihologic puternic.

Conform inițiatorilor, izolarea radicală în adâncul pământului funcționează ca un tratament de șoc pentru persoanele afectate de anxietate cronică sau apatie. Se presupune că frica intensă resimțită în interiorul sicriului îi forțează pe clienți să își reevalueze prioritățile, să își învingă fobiile și să redescopere dorința de a trăi și de a merge mai departe, odată ce simt din nou aerul curat de la suprafață.

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