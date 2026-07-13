Psihologia din spatele unui trend bizar: Ce caută, de fapt, clienții care acceptă să fie închiși în sicrie sigilate

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 16:02

Îngropați de vii pentru a scăpa de stres. Acesta este conceptul din spatele „terapiei în sicriu”, un serviciu neobișnuit lansat pe piața din Rusia. Procedura le permite clienților să fie izolați în sicrie sigilate, promotorii acestei tehnici bizare dând asigurări că experiența are numeroase efecte terapeutice asupra anxietății și fricii de moarte.

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