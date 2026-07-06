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Mediu· 1 min citire
Inundații puternice după ploile torențiale. Alertă maximă în China
Inundații în China
Publicat6 iul. 2026, 19:09
SursăRealitatea PLUS
E alertă maximă în China după ce un taifun a provocat ploi torențiale și inundații puternice în mai multe orașe.
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