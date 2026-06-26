Advertising
Advertising
Mediu· 2 min citire
Incident tehnic la depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei. A fost descoperită o tasare de 50 de metri, iar autoritățile monitorizează situația
Crater de 50 de metri
Un incident tehnic a fost semnalat la depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, aparținând Sucursalei Electrocentrale Paroșeni, după apariția unei avarii la sistemul de recirculare a apei. În urma verificărilor efectuate în teren, specialiștii au identificat o tasare de mari dimensiuni în cuveta iazului de decantare și au observat creșterea turbidității apei în râul Jiul de Vest. Autoritățile au dispus măsuri urgente pentru limitarea efectelor incidentului.
Citește și
- 18:37Pești morți în Crișul Repede, la ieșirea din Oradea. Temperaturile extreme și debitul scăzut al apei provoacă un nou semnal de alarmă
- 18:12Cutremur puternic în Filipine. Seism de magnitudinea 6,7 în largul insulei Mindanao, la doar câteva săptămâni după tragedia soldată cu peste 80 de morți
- 22:16Europa „arde”: Cod roșu de caniculă cu victime și școli închise. Un dom de căldură extremă se îndreaptă spre România
- 20:46Atenție turiști: pericol pe plaje! Bacteria care poate provoca infecții grave se răspândește odată cu încălzirea apelor
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News