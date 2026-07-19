Au ascuns articole pirotehnice sub beton și în toaletele stadionului. Descoperire șoc înaintea meciului Petrolul – Dinamo

Publicat 19 iul. 2026, 20:51 Sursă Agerpres

Mai multe articole pirotehnice au fost descoperite, duminică, de jandarmi sub dale de beton și în instalația sanitară a stadionului 'Ilie Oană' din Ploiești, înaintea meciului Petrolul Ploiești - Dinamo București.

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