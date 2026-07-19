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Au ascuns articole pirotehnice sub beton și în toaletele stadionului. Descoperire șoc înaintea meciului Petrolul – Dinamo

Au ascuns articole pirotehnice sub beton și în toaletele stadionului

Au ascuns articole pirotehnice sub beton și în toaletele stadionului

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 20:51
SursăAgerpres

Mai multe articole pirotehnice au fost descoperite, duminică, de jandarmi sub dale de beton și în instalația sanitară a stadionului 'Ilie Oană' din Ploiești, înaintea meciului Petrolul Ploiești - Dinamo București.

'Înaintea desfășurării partidei dintre ACS Petrolul 52 și FC Dinamo 1948 București, din cadrul SuperLigii României, programată în această seară, de la ora 19:30, echipaje ale Grupării de Jandarmi Mobile 'Matei Basarab' Ploiești și ale Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au desfășurat activități de verificare preventivă a stadionului 'Ilie Oană'. (...) În urma controalelor efectuate, în zona Peluzei 2 au fost descoperite aproximativ 15 articole pirotehnice, din diverse categorii, ascunse sub dale de beton și într-o țeavă a instalației sanitare a stadionului', informează Gruparea Mobilă de Jandarmi.



Materialele au fost ridicate și predate autorităților competente, în vederea continuării cercetărilor.

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