Concediul paternal în 2026. Câte zile libere au dreptul să primească tații la nașterea copilului

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 iul. 2026, 13:59

Venirea pe lume a unui copil aduce și o serie de drepturi pentru părinți, inclusiv pentru tați. În România, legislația le oferă acestora posibilitatea de a beneficia de concediu paternal plătit, astfel încât să poată petrece timp alături de mamă și de nou-născut în primele zile după naștere. În 2026, durata concediului poate ajunge la 15 zile lucrătoare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

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