Dezincriminarea consumului de droguri, un pas greșit? Avertismentul procurorului general

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 oct. 2026, 16:14

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, intervine în scandalul dezincriminării consumului de droguri și respinge reducerea pedepselor pentru deținerea de substanțe interzise în vederea consumului propriu. Șefa Parchetului General avertizează că o asemenea măsură ar putea slăbi lupta împotriva traficului și consumului de droguri și ar pune în pericol sănătatea publică.

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