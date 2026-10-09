Dezincriminarea consumului de droguri, un pas greșit? Avertismentul procurorului general
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Procurorul general al României, Cristina Chiriac, intervine în scandalul dezincriminării consumului de droguri și respinge reducerea pedepselor pentru deținerea de substanțe interzise în vederea consumului propriu. Șefa Parchetului General avertizează că o asemenea măsură ar putea slăbi lupta împotriva traficului și consumului de droguri și ar pune în pericol sănătatea publică.
De ce se opune Parchetul General reducerii pedepselor pentru droguri
În punctul de vedere transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, instituția atrage atenția că relaxarea regimului sancționator trebuie analizată în raport cu efectele asupra combaterii consumului și distribuției de droguri. Procurorii consideră că o modificare legislativă adoptată fără o evaluare riguroasă ar putea afecta coerența politicii naționale antidrog.
Procurorul general Cristina Chiriac subliniază și riscurile consumului de substanțe interzise pentru sănătatea publică, în special în cazul minorilor și tinerilor. Potrivit argumentelor prezentate de instituție, efectele consumului nu se limitează la persoana care folosește droguri, ci se pot răsfrânge asupra familiei și comunității.
Un alt argument invocat de Parchetul General vizează legătura dintre cererea de droguri și piața ilegală. Instituția susține că achiziționarea și deținerea substanțelor pentru consum propriu pot oferi indicii relevante pentru identificarea persoanelor implicate în distribuție și pentru investigarea rețelelor de trafic.
Consumatorii trebuie diferențiați de traficanții de droguri
Parchetul General consideră că persoanele care consumă droguri trebuie tratate diferit de cele implicate în traficul de substanțe interzise. Totuși, în opinia instituției, această diferențiere nu justifică automat eliminarea răspunderii penale pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu.
Procurorii arată că legislația în vigoare permite individualizarea răspunderii în funcție de natura substanțelor, gravitatea faptei și circumstanțele personale ale persoanei cercetate. Cadrul legal actual oferă, de asemenea, posibilitatea adaptării măsurilor în cazul consumatorilor care nu sunt implicați în activități de trafic.
Instituția susține dezvoltarea serviciilor medicale, a programelor de consiliere și tratament, precum și a măsurilor de reintegrare socială, mai ales pentru persoanele care se confruntă cu dependența. În viziunea Parchetului General, aceste soluții pot funcționa în paralel cu instrumentele penale, fără ca reducerea pedepselor să fie o condiție obligatorie.
Ce efecte ar putea avea schimbarea legii asupra anchetelor
Parchetul General avertizează că reducerea limitelor de pedeapsă ar putea produce modificări importante în activitatea organelor judiciare. Printre aspectele care ar putea fi influențate se numără competența organelor de urmărire penală, folosirea anumitor procedee probatorii, termenele de prescripție și aplicarea unor instituții de drept penal și procesual penal.
Din acest motiv, procurorii cer ca orice reformă a legislației privind drogurile să fie precedată de o analiză detaliată a consecințelor. Evaluarea ar trebui să ia în calcul atât efectele asupra urmăririi penale și funcționării sistemului judiciar, cât și impactul asupra sănătății publice.
În concluzie, Parchetul General a transmis un punct de vedere nefavorabil inițiativei legislative în forma analizată. Instituția susține că o eventuală schimbare a legii trebuie fundamentată pe date statistice, evaluări criminologice și medicale și o analiză clară a efectelor asupra societății.
Proiect de lege: deținerea de droguri pentru consum propriu ar putea deveni contravenție
Inițiativa legislativă depusă la Senat propune ca deținerea de droguri destinate exclusiv consumului propriu să nu mai fie considerată infracțiune, ci contravenție. În prezent, cumpărarea sau deținerea de droguri pentru consum propriu este sancționată penal, potrivit legislației în vigoare.
Proiectul a fost inițiat de senatorii Victoria Stoiciu, fostă membră PSD și în prezent neafiliată, Cristian Ghinea (USR) și Cătălin-Daniel Fenechiu (PNL). Inițiatorii au solicitat ca propunerea să fie dezbătută în procedură de urgență.
Potrivit proiectului, activități precum cultivarea, producerea, fabricarea, prepararea, cumpărarea sau deținerea de droguri ar urma să fie încadrate drept contravenții atunci când substanțele sunt destinate exclusiv consumului propriu.
Pentru drogurile de risc, inițiativa prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei. În cazul drogurilor de mare risc, amenzile propuse sunt cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei.
Propunerea legislativă urmărește, astfel, schimbarea modului în care este sancționată deținerea de droguri pentru consum propriu. Parchetul General se opune însă adoptării proiectului în forma analizată și cere ca orice modificare a legislației antidrog să fie fundamentată pe date și pe o evaluare atentă a consecințelor.
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