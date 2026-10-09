Momente de panică în Medgidia! O femeie a găsit un șarpe în cadă, chiar când se pregătea să-i facă baie copilului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 oct. 2026, 21:27

O întâmplare neașteptată a avut loc vineri, în Medgidia, județul Constanța, unde o femeie a descoperit un șarpe în cada din baie, chiar în momentul în care se pregătea să-și îmbăieze copilul. Speriată de apariția reptilei, aceasta a sunat imediat la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au intervenit jandarmii.

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