Momente de panică în Medgidia! O femeie a găsit un șarpe în cadă, chiar când se pregătea să-i facă baie copilului

O întâmplare neașteptată a avut loc vineri, în Medgidia, județul Constanța, unde o femeie a descoperit un șarpe în cada din baie, chiar în momentul în care se pregătea să-și îmbăieze copilul. Speriată de apariția reptilei, aceasta a sunat imediat la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au intervenit jandarmii.
Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Română, șarpele se afla încolăcit pe furtunul de la duș. Prezența neașteptată a reptilei în locuință a determinat-o pe femeie să solicite ajutorul autorităților.
Șarpe găsit în cada din baie, în Medgidia
Incidentul s-a petrecut vineri, în jurul orei 17:00. Femeia se pregătea să-i facă baie copilului atunci când a observat șarpele în cadă. Pentru că nu știa cum să gestioneze situația în siguranță, aceasta a apelat serviciul de urgență 112.
Un echipaj de jandarmerie s-a deplasat la adresa indicată pentru a îndepărta reptila și a preveni orice posibil pericol pentru persoanele aflate în locuință.
Conform reprezentanților Jandarmeriei Române, șarpele era încolăcit pe furtunul de la duș în momentul în care a fost descoperit.
Cum au intervenit jandarmii
Ajunși la fața locului, jandarmii au capturat reptila în condiții de siguranță. Ulterior, aceasta a fost transportată și eliberată în mediul natural.
Intervenția s-a încheiat fără ca în informațiile comunicate de autorități să fie menționate persoane rănite.
Cazul din Medgidia reprezintă un exemplu al situațiilor neobișnuite în care cetățenii pot avea nevoie de sprijinul echipajelor de intervenție, inclusiv atunci când descoperă animale sălbatice în interiorul locuințelor.
Ce trebuie să faci dacă găsești un șarpe în locuință
În cazul în care descoperi un șarpe în casă, este important să păstrezi distanța și să nu încerci să îl prinzi sau să îl atingi. Reptila poate reacționa imprevizibil dacă se simte amenințată.
Dacă este posibil, îndepărtează-te calm din încăpere și ține copiii și animalele de companie la distanță. Solicitarea ajutorului autorităților este cea mai sigură opțiune atunci când nu poți identifica reptila sau nu o poți îndepărta fără riscuri.