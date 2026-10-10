Accident grav în Munții Baiului! Doi turiști s-au răsturnat cu ATV-ul. O femeie, transportată la spital

Doi turiști au fost răniți sâmbătă după-amiază, 10 octombrie, după ce ATV-ul cu care se deplasau s-a răsturnat în Munții Baiului, din județul Prahova. Salvamontiștii au intervenit pentru a le acorda ajutor, iar o femeie, care a suferit răni mai grave, a fost coborâtă de pe munte și preluată de un echipaj medical pentru a fi transportată la spital.
Doi turiști, răniți după ce s-au răsturnat cu ATV-ul în Munții Baiului
Accidentul s-a produs în zona de nord a județului Prahova, în Munții Baiului, unde cei doi turiști se deplasau cu un ATV. La un moment dat, vehiculul s-a răsturnat, iar ambele persoane au fost rănite. Salvatorii montani din Prahova au ajuns la locul accidentului și au constatat că una dintre victime, o femeie, avea nevoie de îngrijiri medicale mai serioase. Aceasta a fost coborâtă de pe munte de echipele Salvamont și predată unui echipaj de ambulanță, care a preluat-o pentru transportul la spital. Nu au fost oferite alte detalii despre leziunile suferite de cei doi turiști.
Avertismentul Salvamont pentru turiștii care închiriază ATV-uri
În urma accidentului, reprezentanții Salvamont Prahova au atras atenția asupra pericolelor la care se expun persoanele care folosesc ATV-uri fără să aibă suficientă experiență. Salvatorii au transmis un avertisment atât pentru cei care închiriază astfel de vehicule, cât și pentru turiștii care aleg să le conducă pe traseele montane.
„Atragem atentia asupra responsabilităţii persoanelor care închiriază asemenea mijloace de transport, cât si a turiştilor fără experienţă în conducerea acestora, care dornici de senzaţii tari, îşi pot pune viaţa în pericol”, au transmis reprezentanții Salvamont.
Al doilea accident montan în Prahova, în aceeași zi
Accidentul din Munții Baiului este al doilea incident petrecut sâmbătă în zona montană a județului Prahova. Tot în cursul zilei, un motociclist care practica enduro în masivul Ciucaș a căzut cu motocicleta pe terenul accidentat și a suferit o fractură.