Accident grav în Munții Baiului! Doi turiști s-au răsturnat cu ATV-ul. O femeie, transportată la spital

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 19:10

Doi turiști au fost răniți sâmbătă după-amiază, 10 octombrie, după ce ATV-ul cu care se deplasau s-a răsturnat în Munții Baiului, din județul Prahova. Salvamontiștii au intervenit pentru a le acorda ajutor, iar o femeie, care a suferit răni mai grave, a fost coborâtă de pe munte și preluată de un echipaj medical pentru a fi transportată la spital.

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