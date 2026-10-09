Rusia: Nu este o ciumă, ci o pneumonie de origine necunoscută. Acuzații de mușamalizare, ca la Cernobîl
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Moartea unei cercetătoare în vârstă de 28 de ani, angajată a unui institut specializat în studierea ciumei din Siberia, continuă să provoace întrebări la nivel internațional.
Autoritățile ruse susțin că femeia a murit de o pneumonie de origine necunoscută și neagă existența unui focar de ciumă, însă informațiile limitate despre caz și măsurile stricte de izolare au alimentat suspiciunile privind un posibil incident într-un laborator cu risc ridicat.
Între timp, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) solicită explicații suplimentare din partea Moscovei, iar presa internațională compară lipsa de transparență din acest caz cu modul în care autoritățile sovietice au gestionat în trecut dezastre precum cel de la Cernobîl.
Cele mai noi informații, publicate de Reuters și Associated Press arată că Rusia a anunțat finalizarea verificărilor persoanelor care au intrat în contact cu cercetătoarea. Aproape 5.000 de teste nu ar fi identificat microorganisme patogene periculoase, însă autoritățile nu au explicat public cauza exactă a decesului.
Aproape 200 de persoane, izolate după moartea cercetătoarei
Cazul a devenit cunoscut după moartea Dariei Shipilova, angajată a Institutului de Cercetare Anticiumă din Irkutsk, Siberia. Femeia a murit pe 2 octombrie, după ce fusese internată cu simptome respiratorii, iar cauza decesului a fost prezentată de autoritățile ruse drept o pneumonie de origine necunoscută.
În urma incidentului, aproximativ 200 de persoane care intraseră în contact cu ea au fost plasate sub supraveghere medicală. Au fost impuse măsuri de carantină la institut și la spitalul în care fusese tratată, iar colegii cercetătoarei au fost supuși unor verificări.
Informațiile apărute în presa locală au alimentat ipoteza unui posibil accident de laborator, inclusiv speculații potrivit cărora femeia ar fi spart un recipient care conținea bacteria responsabilă de ciumă. Această variantă nu a fost confirmată oficial.
Ce au anunțat autoritățile ruse pe 8 octombrie
Autoritatea rusă pentru protecția consumatorilor și supravegherea sănătății publice, Rospotrebnadzor, a respins informațiile potrivit cărora o a doua persoană s-ar fi îmbolnăvit după ce a intrat în contact cu cercetătoarea decedată.
Potrivit agenției Reuters, autoritatea a catalogat drept false informațiile apărute pe rețelele sociale despre un al doilea caz și a anunțat că verificările persoanelor care au intrat în contact cu femeia au fost încheiate.
Aproape 5.000 de teste de laborator nu ar fi identificat microorganisme patogene periculoase. Cu toate acestea, autoritățile nu au confirmat că femeia ar fi murit de ciumă și nici nu au oferit o explicație definitivă pentru cauza pneumoniei.
OMS continuă să ceară explicații de la Moscova
Organizația Mondială a Sănătății nu a confirmat existența unui focar de ciumă în Siberia, dar a transmis că informațiile primite până acum nu sunt suficiente pentru clarificarea cazului.
Maria Van Kerkhove, directoarea interimară a Departamentului pentru Epidemii și Pandemii al OMS, a explicat că organizația nu cunoaște agentul patogen care ar fi provocat moartea cercetătoarei și că a solicitat răspunsuri suplimentare autorităților ruse.
Moscova a răspuns întrebărilor inițiale, însă OMS a revenit cu solicitări suplimentare. Printre aspectele care necesită clarificări se numără cauza îmbolnăvirii și agenții patogeni pentru care au fost efectuate testele.
În același timp, autoritățile ruse susțin că verificările nu au identificat dovezi care să lege boala de microorganismele studiate de femeie la institut.
Presa internațională compară cazul cu dezastrul de la Cernobîl
Lipsa informațiilor detaliate și retragerea unor articole publicate inițial în presa rusă au alimentat suspiciunile privind modul în care Moscova gestionează comunicarea în acest caz.
Associated Press a publicat o analiză despre tradiția secretomaniei autorităților ruse și sovietice în gestionarea incidentelor de sănătate publică și a accidentelor majore. Printre exemplele istorice prezentate se numără epidemia de variolă din Moscova din 1959–1960, incidentul cu antrax de la Sverdlovsk din 1979 și dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986.
În cazul de la Cernobîl, autoritățile sovietice au întârziat să recunoască amploarea accidentului și să avertizeze populația asupra pericolului radioactiv. Comparația este folosită acum în dezbaterea privind transparența informațiilor din Siberia, însă nu reprezintă o dovadă că actualul incident ar avea aceeași amploare sau că a avut loc un accident de laborator.
Kazahstanul și Kârgâzstanul au întărit controalele la frontieră
Situația este urmărită și de statele din apropierea Rusiei. Kazahstanul și Kârgâzstanul au introdus măsuri suplimentare de supraveghere sanitară la punctele de trecere a frontierei, după apariția informațiilor despre posibila expunere la un agent patogen periculos.
Controalele vizează persoanele, vehiculele și transporturile care trec granița, cu scopul de a împiedica introducerea și răspândirea unor boli infecțioase. Măsurile au caracter preventiv, iar autoritățile din regiune au precizat că situația este monitorizată.
Potrivit Euronews, și Uzbekistanul a anunțat măsuri de precauție, în timp ce instituțiile europene urmăresc evoluția cazului. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a transmis că suspiciunea unui focar de ciumă nu a fost confirmată și că nu există informații despre cazuri secundare sau transmitere susținută de la om la om.
Ce se știe despre riscul unei epidemii
Până la 9 octombrie, autoritățile ruse nu au confirmat că decesul cercetătoarei a fost provocat de ciumă și susțin că nu există pericolul izbucnirii unei epidemii. Rezultatele testelor comunicate public nu au identificat agenți patogeni periculoși în rândul persoanelor verificate.
OMS a solicitat însă clarificări suplimentare, iar cauza exactă a îmbolnăvirii rămâne necunoscută public. În lipsa unor informații complete despre agentul patogen și despre circumstanțele decesului, suspiciunea unui focar de ciumă nu poate fi prezentată drept un fapt confirmat.
Până acum, cazul a determinat măsuri de izolare în Siberia, controale sanitare suplimentare în statele vecine și solicitări internaționale pentru mai multă transparență din partea Moscovei.
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