Accident grav în Reghin! Șase persoane au ajuns la spital după ciocnirea a două mașini. Intervenție SMURD

Şase persoane au fost rănite, fiind duse la spital în urma unui accident produs sâmbătă seară în municipiul Reghin. Primele date de la faţa locului arată că două autoturisme s-au ciocnit într-o intersecţie.
Două mașini s-au ciocnit într-o intersecție din Reghin. Șase persoane au fost rănite
Accidentul s-a produs sâmbătă seară, 10 octombrie, la intersecția străzilor Apalinei și Pomilor, din municipiul Reghin, județul Mureș. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, iar toate cele șase persoane aflate în mașini au avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, pentru acordarea primului ajutor și transportarea victimelor la spital. Potrivit ISU Mureș, trei dintre persoanele rănite au fost încadrate în cod galben, ceea ce indică leziuni care necesită atenție medicală, iar celelalte trei în cod verde, corespunzător unor răni mai ușoare.
„Dintre cele şase victime, trei au fost încadrate în cod galben, iar trei în cod verde. Toate victimele au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgenţe Reghin pentru investigaţii şi îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU Mureș.
Mobilizare de echipaje SMURD și ambulanțe la locul accidentului
Pentru gestionarea accidentului, pompierii militari au intervenit cu o autospecială, fiind sprijiniți de un echipaj SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Mureș. Toate cele șase victime au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe Reghin, unde au fost preluate pentru investigații și îngrijiri medicale. Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare despre leziunile suferite de persoanele implicate sau despre împrejurările în care s-a produs coliziunea.