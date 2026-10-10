Accident grav în Reghin! Șase persoane au ajuns la spital după ciocnirea a două mașini. Intervenție SMURD

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 21:07

Şase persoane au fost rănite, fiind duse la spital în urma unui accident produs sâmbătă seară în municipiul Reghin. Primele date de la faţa locului arată că două autoturisme s-au ciocnit într-o intersecţie.

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