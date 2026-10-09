Accident grav pe Autostrada A1, în Giurgiu. Trei persoane au ajuns la spital, inclusiv un tânăr nepalez de 25 de ani

Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule a provocat blocarea circulației pe Autostrada A1, pe sensul București-Pitești, în zona kilometrului 29, în apropierea localității Poenari, județul Giurgiu. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital, printre victime aflându-se și un cetățean nepalez în vârstă de 25 de ani.
Trei vehicule s-au ciocnit pe A1, la kilometrul 29
Accidentul s-a produs pe unul dintre cele mai circulate drumuri din România, după ce două autoutilitare și un autoturism au fost implicate într-o coliziune în lanț. Primele informații indică faptul că impactul s-ar fi produs pe fondul nepăstrării distanței regulamentare în mers, însă împrejurările exacte urmează să fie stabilite de polițiști.
În urma impactului, vehiculele au rămas pe carosabil, iar circulația pe sensul către Pitești a fost oprită complet. Situația a generat blocaje importante, cu formarea unor coloane de mașini, arată Breaking News Giurgiu.
La locul accidentului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal și ai Gărzii de Intervenție Roata de Jos. Echipele de salvare au fost mobilizate cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două ambulanțe SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. La fața locului au ajuns și polițiștii.
Trei răniți, transportați la spital
În urma coliziunii au fost rănite trei persoane: doi conducători auto, în vârstă de 54 și 32 de ani, precum și un pasager de 25 de ani, cetățean nepalez.
Toate cele trei victime au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Polițiștii au verificat și dacă șoferii consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Potrivit informațiilor disponibile, testările cu aparatul etilotest au avut rezultate negative în cazul tuturor conducătorilor auto implicați.
Trafic blocat pe sensul București-Pitești. Șoferii, îndrumați pe o rută alternativă
Accidentul a dus la oprirea circulației pe Autostrada A1, pe direcția către Pitești, în zona kilometrului 29. Blocajul a provocat întârzieri pentru șoferii aflați în tranzit, iar polițiștii au intervenit pentru dirijarea traficului.
Conducătorii auto au fost îndrumați să folosească ruta alternativă pe DN7, prin zona localității Poenari, pentru a evita sectorul afectat de accident.
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să păstreze distanța de siguranță față de vehiculul din față și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.
În urma accidentului de pe Autostrada A1, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ancheta urmărește stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs coliziunea și identificarea eventualelor responsabilități.