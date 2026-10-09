Accident grav pe Autostrada A1, în Giurgiu. Trei persoane au ajuns la spital, inclusiv un tânăr nepalez de 25 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 oct. 2026, 19:07

Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule a provocat blocarea circulației pe Autostrada A1, pe sensul București-Pitești, în zona kilometrului 29, în apropierea localității Poenari, județul Giurgiu. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital, printre victime aflându-se și un cetățean nepalez în vârstă de 25 de ani.

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