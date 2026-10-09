Accident grav în județul Brașov. Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme și un microbuz s-au ciocnit violent

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 oct. 2026, 14:32

Un accident rutier grav a avut loc vineri după-amiază, la ieșirea din localitatea Măieruș către Rupea, în județul Brașov. Patru persoane au fost rănite, două dintre ele fiind încarcerate și inconștiente, după ce două autoturisme și un microbuz s-au ciocnit violent.

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