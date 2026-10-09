Accident grav în județul Brașov. Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme și un microbuz s-au ciocnit violent

Un accident rutier grav a avut loc vineri după-amiază, la ieșirea din localitatea Măieruș către Rupea, în județul Brașov. Patru persoane au fost rănite, două dintre ele fiind încarcerate și inconștiente, după ce două autoturisme și un microbuz s-au ciocnit violent.
A fost solicitat elicopterul SMURD
Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, accidentul s-a produs în jurul orei 13:30.
”În urma accidentului, au rezultat patru victime, dintre care două au rămas încarcerate, ambele fiind inconștiente”, au transmis oficialii ISU Brașov.
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și o autospecială de stingere cu apă și spumă.
Având în vedere gravitatea stării unora dintre victime, autoritățile au solicitat și intervenția unui elicopter SMURD pentru acordarea asistenței medicale de urgență.
Intervenția echipajelor de salvare este în desfășurare, urmând să fie stabilite împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.