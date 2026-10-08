Accident feroviar cumplit în Harghita: doi adolescenți au murit după ce motocicleta a fost lovită de tren

Tragedie în județul Harghita, unde doi adolescenți și-au pierdut viața într-un grav accident feroviar produs joi seară, în zona localității Vrabia, comuna Tușnad. Motocicleta pe care se aflau cei doi tineri a fost izbită de un tren, iar impactul a fost fatal.
Accidentul s-a produs în zona Hălții Vrabia, unde motocicleta pe care circulau cei doi adolescenți a ajuns pe calea ferată și a fost lovită de tren.
La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, însă pentru cei doi tineri nu s-a mai putut face nimic. Salvatorii au constatat că victimele prezentau leziuni incompatibile cu viața.
Doi adolescenți, victime ale accidentului feroviar
Din primele informații transmise de echipele de intervenție, victimele sunt doi adolescenți cu vârste estimate între 15 și 16 ani.
Unul dintre tineri se afla la ghidonul motocicletei, iar celălalt era pasager. Din motive care urmează să fie stabilite, motocicleta a ajuns pe linia de cale ferată, moment în care a fost lovită de tren.
Forța impactului a fost devastatoare, iar cei doi adolescenți au murit pe loc.
Intervenție de amploare în zona Hălții Vrabia
La locul tragediei au fost trimise mai multe echipaje de salvare.
Intervenția a fost asigurată de două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Miercurea Ciuc, care au acționat cu o autospecială complexă de primă intervenție și o ambulanță SMURD.
De asemenea, au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, precum și salvatori ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băile Tușnad.
Echipajele medicale au încercat să acorde victimelor îngrijirile necesare, însă rănile suferite în urma coliziunii cu trenul au fost incompatibile cu viața.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările tragediei
Circumstanțele exacte în care motocicleta a ajuns pe linia ferată urmează să fie stabilite în cadrul cercetărilor.
Ancheta va trebui să clarifice modul în care s-a produs accidentul și împrejurările în care cei doi adolescenți au ajuns în zona căii ferate.