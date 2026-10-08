Accident feroviar cumplit în Harghita: doi adolescenți au murit după ce motocicleta a fost lovită de tren

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 oct. 2026, 22:49

Tragedie în județul Harghita, unde doi adolescenți și-au pierdut viața într-un grav accident feroviar produs joi seară, în zona localității Vrabia, comuna Tușnad. Motocicleta pe care se aflau cei doi tineri a fost izbită de un tren, iar impactul a fost fatal.

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