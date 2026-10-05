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Accident feroviar în Râmnicu Vâlcea. O femeie de 46 de ani a murit după ce a fost lovită de trenul Sibiu-Craiova

Ambulanță

Ambulanță

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 13:25

Tragedie în această dimineață, în zona Halta Nord din municipiul Râmnicu Vâlcea. O femeie în vârstă de 46 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tren care circula pe ruta Sibiu-Craiova.

Accidentul feroviar s-a produs luni, 5 octombrie 2026. În jurul orei 09:35, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Vâlcea au fost alertați printr-un apel la 112 cu privire la incident.

La locul tragediei au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea au intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Femeia nu a mai putut fi salvată

Echipajele ajunse la Halta Nord au găsit victima în stare incompatibilă cu viața. Femeia, care era din municipiul Râmnicu Vâlcea, a murit în urma impactului cu trenul.

Trupul neînsuflețit a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Vâlcea, unde urmează să fie efectuată necropsia.

Polițiștii au început verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și modul în care femeia a ajuns pe calea ferată.

47 de pasageri se aflau în tren

La momentul producerii accidentului, în trenul care circula pe ruta Sibiu-Craiova se aflau 47 de călători.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vâlcea, niciunul dintre pasageri nu a avut nevoie de evaluare medicală în urma incidentului.

Mecanicul locomotivei, un bărbat în vârstă de 47 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul verificării a fost negativ.

Traficul feroviar a fost reluat

În urma accidentului, circulația trenurilor în zona respectivă a fost oprită temporar pentru desfășurarea intervenției și efectuarea verificărilor necesare.

După finalizarea activităților la fața locului, traficul feroviar a fost reluat în jurul orei 10:22.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia de la Halta Nord din Râmnicu Vâlcea.

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