Accident feroviar în Râmnicu Vâlcea. O femeie de 46 de ani a murit după ce a fost lovită de trenul Sibiu-Craiova

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 13:25

Tragedie în această dimineață, în zona Halta Nord din municipiul Râmnicu Vâlcea. O femeie în vârstă de 46 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tren care circula pe ruta Sibiu-Craiova.

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