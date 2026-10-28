Tragedia care oprește Cupa Spaniei: 24 de meciuri amânate după accidentul feroviar cu zeci de morți

Cele 24 de partide din Cupa Spaniei programate miercuri nu se vor mai disputa, după ce Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a decis amânarea lor în semn de solidaritate cu victimele unui accident feroviar. Potrivit informațiilor citate, tragedia s-a soldat cu cel puțin 64 de morți și aproximativ 80 de răniți.
Măsura privește întâlnirile din prima rundă a competiției, care urmau să aibă loc miercuri seară, relatează BBC Sport. Federația va comunica ulterior noul program al partidelor.
Cinci echipe din La Liga, printre cluburile afectate de amânare
Levante, Alavés, Valencia, Celta Vigo și Real Betis se numără printre echipele care aveau meciuri programate miercuri. Cele cinci cluburi din prima ligă spaniolă vor afla ulterior când își vor disputa partidele din această rundă.
RFEF a explicat că decizia reprezintă un gest de respect față de persoanele care și-au pierdut viața și de solidaritate cu familiile îndoliate.
În schimb, programul întâlnirilor de joi rămâne, deocamdată, neschimbat.
Real Madrid, Barcelona și Atlético Madrid nu sunt vizate de această amânare, urmând să intre în competiție în faza șaisprezecimilor de finală.
Mesaje de condoleanțe din partea Barcelonei și a lui Real Madrid
Tragedia a provocat reacții și din partea marilor cluburi spaniole. Barcelona a publicat pe rețelele sociale un mesaj de condoleanțe adresat familiilor victimelor și le-a urat recuperare rapidă celor răniți.
Real Madrid și-a exprimat, la rândul său, tristețea față de pierderile de vieți omenești și a transmis un mesaj de susținere familiilor afectate.
Accidentul feroviar, produs în provincia Toledo
Potrivit informațiilor din materialul citat, două trenuri de mare viteză s-au ciocnit și au deraiat miercuri dimineață, în apropiere de Urda, localitate din provincia Toledo.
Bilanțul atribuit autorităților regionale din Castilla-La Mancha indică cel puțin 64 de persoane decedate și aproximativ 80 de răniți.