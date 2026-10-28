Tragedia care oprește Cupa Spaniei: 24 de meciuri amânate după accidentul feroviar cu zeci de morți

Publicat 28 oct. 2026, 17:07 Actualizat 28 oct. 2026, 17:08

Cele 24 de partide din Cupa Spaniei programate miercuri nu se vor mai disputa, după ce Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a decis amânarea lor în semn de solidaritate cu victimele unui accident feroviar. Potrivit informațiilor citate, tragedia s-a soldat cu cel puțin 64 de morți și aproximativ 80 de răniți.

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