Kimi Antonelli, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 2 nov. 2026, 09:34

Kimi Antonelli a reușit o performanță istorică în Formula 1. Pilotul italian al echipei Mercedes a câștigat titlul mondial în sezonul 2026 și a devenit cel mai tânăr campion din istoria competiției. La doar 20 de ani, Antonelli a doborât recordul deținut timp de 16 ani de Sebastian Vettel.

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