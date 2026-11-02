Kimi Antonelli, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1

Kimi Antonelli a reușit o performanță istorică în Formula 1. Pilotul italian al echipei Mercedes a câștigat titlul mondial în sezonul 2026 și a devenit cel mai tânăr campion din istoria competiției. La doar 20 de ani, Antonelli a doborât recordul deținut timp de 16 ani de Sebastian Vettel.
Titlul a fost confirmat duminică, 1 noiembrie, după Marele Premiu de la Ciudad de México. Antonelli a încheiat cursa pe locul al treilea, rezultat suficient pentru a-și asigura matematic prima poziție în clasamentul piloților, cu patru etape înainte de finalul sezonului. Max Verstappen a câștigat cursa, fiind urmat de Lewis Hamilton, în timp ce italianul a completat podiumul.
Un record care rezistase din 2010
Până la performanța lui Antonelli, Sebastian Vettel era cel mai tânăr pilot care câștigase titlul mondial în Formula 1. Germanul avea 23 de ani și 134 de zile când a devenit campion pentru prima dată, în 2010, la volanul monopostului Red Bull.
Antonelli a coborât recordul cu mai bine de trei ani. În clasamentul celor mai tineri campioni din istoria Formulei 1, după Antonelli și Vettel se află Lewis Hamilton, care a obținut primul său titlu la 23 de ani și 300 de zile. Fernando Alonso și Max Verstappen completează lista piloților care au câștigat campionatul înainte de a împlini 25 de ani.
Performanța are o semnificație aparte și pentru Italia. Antonelli este primul pilot italian care câștigă titlul mondial în Formula 1 după Alberto Ascari, campion în 1952 și 1953. Au trecut, așadar, 73 de ani de la ultimul titlu mondial obținut de un pilot italian.
Cursa din Mexic care i-a adus titlul
Marele Premiu de la Ciudad de México a fost etapa în care Antonelli și-a încheiat cursa spre titlu. Italianul a pornit de pe locul al patrulea și avea nevoie doar de o clasare în primii nouă pentru a deveni campion, indiferent de rezultatele principalilor săi rivali.
Cursa nu a fost lipsită de incidente. Un accident în care a fost implicat Valtteri Bottas a dus la oprirea temporară a întrecerii, iar un alt incident, spre final, a adus din nou Safety Car-ul pe circuit. După reluarea cursei, Antonelli a rămas în lupta pentru podium și a reușit să termine pe poziția a treia.
În fața lui au ajuns Max Verstappen și Lewis Hamilton, însă rezultatul cel mai important al zilei a fost obținut de pilotul Mercedes. Locul al treilea i-a fost suficient pentru a deveni campion mondial, fără să mai depindă de rezultatele etapelor rămase.
Al doilea sezon în Formula 1, primul titlu mondial
Kimi Antonelli a debutat în Formula 1 în 2025, tot la Mercedes. A ajuns în campionatul mondial la o vârstă la care mulți piloți încă își construiesc cariera în competițiile de juniori, iar în al doilea sezon a reușit să câștige titlul suprem.
Drumul său către Formula 1 a fost urmărit îndeaproape de Mercedes, care l-a susținut în categoriile inferioare înainte de a-i oferi un loc în echipa de Formula 1. Promovarea sa a venit într-un moment important pentru constructorul german, iar Antonelli a avut ocazia să concureze alături de piloți cu mult mai multă experiență.
Titlul din 2026 confirmă ascensiunea rapidă a italianului și îl așază într-o categorie aparte a sportului. Nu este doar un campion mondial la o vârstă neobișnuit de fragedă, ci și pilotul care a depășit recordul lui Vettel și a readus Italia în fruntea clasamentului mondial după mai bine de șapte decenii.
„Sunt fără cuvinte”. Reacția lui Antonelli după câștigarea titlului
Emoția momentului s-a simțit imediat după trecerea liniei de sosire. Antonelli le-a mulțumit echipei Mercedes și familiei sale, recunoscând că încă încerca să înțeleagă amploarea performanței.
„Am reușit. Fără ei, fără Mercedes, fără familia mea, nu aș fi aici”, a transmis pilotul după cursă, potrivit declarațiilor preluate de Formula 1. Italianul a spus că este recunoscător pentru momentul pe care îl va păstra toată viața și că, imediat după confirmarea titlului, era încă fără cuvinte.
Pentru Antonelli, sezonul 2026 se încheie astfel cu cea mai importantă distincție din cariera unui pilot de Formula 1. Pentru sport, performanța sa înseamnă și un nou reper: Kimi Antonelli este, la 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial din istoria competiției.